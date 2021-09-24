У США лопнуло терпение: проармянские пропагандисты в России доигрались

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 граждан России, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Текст поправки предложил конгрессмен-демократ Том Малиновски

Как сообщают российские СМИ, предполагается, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден представит комитетам конгресса заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского".

Согласно опубликованному списку, среди фигурантов списка есть и главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, и печально известный пропагандист и телеведущий Владимир Соловьев.

Что касается конкретно этих трех прикормышей армянского лобби, то в данном случае вряд ли имело место какая-то предвзятость на фоне традиционного противостояния России и США. Указанные лица уже давно своей провокаторской деятельностью подрывали имидж России, творя беспредел в российском информационном поле, манипулируя интересами России и смысловыми ориентирами российской аудитории. Эта "пятая колонна" регулярно работает на провоцирование скандалов с региональными соседями России, разжигает межнациональную рознь.

В то время, как официальные структуры России стараются делать взвешенные и дипломатически сбалансированные заявления, какие-то ток-шоу берут на себя роль судьи и еще пытается указывать, как России следует поступить в том или ином случае. При этом в эфире Первого канала распространяется дезинформация, в качестве реалий выдаются не имеющие места в действительности события и факты.

На Первом, "России" и других телеканалах чуть ли не каждый вечер выходят шоу, где различные псевдоэксперты в непристойной, неподобающей для професииональной журналистики и телевидения форме, часами оскорбляют не только страны Запада, но и соседние народы, включая Азербайджан.

Так, руководство Первого канала в лице генерального директора Константина Эрнста всегда придерживалось "генерального" курса, прочерченного армянскими спонсорами. При этом нарушались не только основополагающие принципы журналистской этики - беспристрастность, честность и социальная ответственность, но и предпринимались попытки манипулировать общественным мнением. Причем, команда Константина Эрнста в проармянской пропаганде толк знает. За одно только порождение пропагандистской клоаки Шейнина - шоу "Время покажет", - армянство России должно быть ему благодарно по гроб жизни. Более безобразное, хамское, нарушающее все возможные нормы и рамки тенденциозное шоу еще нужно поискать. Тут Первый канал опередил всех по степени хамства в прямом эфире.

Отличился и отдел новостей Первого канала, распространявший на протяжении 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном (и даже после) дезинформацию без указания источников, называл антитеррорстическую операцию проведенную азербайджанской армией в Гадрутском районе против армянских диверсантов, нарушением трехстороннего соглашения. Все это - ничто иное, как вредительство, направленное против интересов России. Подобная политика главного канала РФ может создать впечатление причастности российской стороны к армянским провокациям и заставить засомневаться в нейтральности заявлений официальной Москвы.

Однако, как сообщалось ранее, генеральный директор Первого канала Константин уже в начале 2022 года может покинуть свой пост. Причинами принятия такого решения называют огромные убытки, которые в последнее время переживает федеральный канал, также его плохую интеграцию с Сетью и личные мотивы Эрнста.

Что касается главного редактора МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, оскорбления народов, отдельных личностей и государств для симоньяновской конторы - дело нормальное и привычное. Человек, который называется "главным рупором Кремля", пытается поставить на вооружение фашизм, осуществляет попытки оправдать преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Так, Симоньян уже не раз опубликовала в Facebook видео, на котором ее дети - исполняют армянскую националистическую песню "Зартнир, лао!" ("Проснись, сынок!"), которая посвящена восхвалению главаря армянских террористов "Арабо", который вошел в историю жестокими убийствами турок. Марго привносит в повестку многонациональной и поликонфессиональной России, где мирно сосуществуют христиане и мусульмане, тему религиозной вражды, пропагандирует в России армянскую террористическую акцию "Немезис", оправдывая армянских палачей и преступников. Она призывает к захвату Тбилиси, устраивает провокации против Турции, что приводит к тому, что в грузинском, и в турецком обществах будет накапливаться раздражение против России. "Королева Марго" призывала и к бойне между Россией и Украиной, заявив на передаче "Право голоса", что будет рада, если "Россия действительно размещает 4000 военных на границе с Украиной" и призывала Россию матушку "забрать Донбасс домой".

В одном из своих выступлений на ток-шоу Соловьева Симоньян оскорбила американское общество, назвав их полоумными и слабоумными, что вызвало возмущение в среде патриотических и профессиональных журналистов. Ведь она представляется как "рупор Кремля", а значит ее высказывания воспринимаются как официальная позиция. И вряд ли излишняя конфронтация на внешнем уровне в интересах России, тем более, когда диалог Путина и Байдена позволяет снизить напряженность между двумя ядерными державами. Примечательно, что недавно также стало известно, что в США началось расследование об отмывании денег Симоньян. То есть, лицемерная Симоньян, "ругающая" Америку, все свои миллионы, наворованные в России, переправляет в США.

При этом контора Маргариты Симоньян плодит и размножает только хамов. Еще свежо в памяти, как корреспондент RT Константин Придыбайло в эфире "Соловьёв LIVE" оскорбил белорусский народ, и даже широко известный хам Владимир Соловьев был вынужден его остановить. "Белорусы - тупые. Конкретно тупые люди. Политически безграмотные", - заявил Придыбайло, явно намереваясь продолжить мысль, но был прерван Соловьевым.

Симоньян регулярно уличают во лжи, нестыковках и подтасовках на канале, причем ее же российские коллеги. Совсем недавно мы писали о том, как этой теме посвятил статью журналист издания "Свободная пресса" Юрий Нерсесов, в которой он предупреждает, что, цитируя Russia Today, журналисты других изданий рискуют оказаться в неудобном положении.

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Подобные выходки Симоньян ставят под сомнение авторитет некоторых российских СМИ, где она пустила свои корни и паразитирует. Небезызвестно, что постоянные скандалы, в которые она вляпывается, подрывают имидж России и ее истеблишмента.

Симоньян фактически держит на шее российского государства информационную удавку. Она уничтожила РИА Новости, переподчинила целый ряд государственных российских СМИ армянским интересам. Некогда славный флагман российской журналистики - АПН - вовсе прекратил свое существование. То, что мы видим сейчас под видом РИА Новости - это всего лишь усредненный сайт, используемый для манипулирования российскими государственными интересами. Симоньян девальвировала РИА, опустив некогда ведущее государственное агентство России до уровня пожелтевшего СМИ. Агентство Sputnik с подачи Симоньян превратилось в рупор армянской пропаганды. В целом, RT и Sputnik являются фигурантами многих международных скандалов и являются первыми в списке структур, подрывающих имидж РФ на мировом уровне.

Еще в феврале этого года стало известно, что из-за подрывной деятельности Марго грозят санкции Запада - а это дополнительные сложности, например, для Russia Today, в виде потери сотен рабочих мест для занятых на этом канале журналистов. Мы давно об этом писали и вот, в итоге, это свершится.

Ну и, наконец, телеведущий Владимир Соловьев. Он давно уже вызывает раздражение даже в российском обществе и часто становится объектом насмешек. Ярый псевдопатриот на самом теле своими необдуманными высказываниями, наоборот, лишь наносит ущерб национальным интересам России.

Продавшийся с потрохами армянам российский пропагандист Владимир Соловьев так долго оправдывал армянский национализм, фашизм, расхваливал фашиста Гарегина Нжде, что в итоге и сам открыто встал на путь нацизма. Так, в прямом эфире одного из выпусков своей передачи на Россия-1 он начал расхваливать главного преступника против человечества - Адольфа Гитлера, заявив, что "Гитлер был лично очень смелым человеком, и доблестно воевал во время Первой мировой войны".

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После этого выпуска депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, попросив генпрокурора проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма. Тогда еврейская община резко осудила данные высказывания проармянского пропагандиста, а Латвия запретила въезд Владимиру Соловьеву - за глорификацию нацизма: "Он позорит еврейскую нацию", - заявила глава фонда "Холокост" Алла Гербер. Интернет-пользователи же углядели в высказываниях Соловьева состав преступления по части 1 статьи 354.1 УК РФ ("Оправдание нацизма").

Соловьев не заморачиваясь в выборе выражений регулярно поливает грязью страны Запада, упражняется на оскорбительной тематике в адрес украинского народа, а при упоминании Азербайджана у него и вовсе начинает идти пена со рта. Была даже высказана версия о том, что это связано с тем, что любовник его бывшей жены был азербайджанцем, но скорее тут все же замешаны немалые подачки от армянской диаспоры. Недаром ведь у тещи Владимира Соловьева нашли квартиру за десятки миллионов рублей.

Владимира Рудольфовича давно уже пора навсегда отстранить от работы в СМИ. Пропагандист с каждым днем становится все лживее, агресивнее, его хамство не знает границ. Такое мнение высказывают именно россияне, интересы которых он якобы защищает. По их словам, Соловьев дезинформатор, вводящий в заблуждение граждан страны: "Постоянные скандалы с его участием оскорбляют и унижают человеческое достоинство".

На сайте change.org в начале года собирались подписи под петицией с требованием пожизненно отстранить от работы в СМИ главреда RT Маргариту Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева и прочих подобных им пропагандистов. Автор обращения указывал, что эти люди "дезинформируют" и "вводят в заблуждение" россиян, а также "оскорбляют и унижают человеческое достоинство граждан России". Наглядно видно, что отношение к этим личностям в России однозначное. Никто не хочет их ни видеть, ни слушать.Сколько еще нужно доказательств, что подобным людям должен быть ограничен доступ в эфир? Ведь своими действиями они лишь наносят ущерб России, что еще раз доказал указанный законопроект о санкциях.

Талех Агавердиев