В Агдаме иранской делегации показали фотофакты армянского вандализма

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ирана Мохаммедом Казымом Саджадпуром и делегация, возглавляемая директором турецкого Центра исследований Ирана Хаккы Уйгуром, посетили освобожденный от оккупации город Агдам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках визита гости были проинформированы о вандализме, совершенном армянами в Агдаме, и ознакомились с его последствиями. Участникам визита были представлены фотофакты, подтверждающие акты вандализма.

Отметим, что замглавы МИД Ирана Мохаммед Казым Саджадпур 21 сентября прибыл с визитом в Азербайджан для участия в трехстороннем заседании глав Исследовательских центров Азербайджана, Ирана и Турции.