Джейхун Байрамов встретился с финским коллегой

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН встретился с главой МИД Финляндии Пекка Олави Хаависто, сообщает Day.Az со ссылкой на азербайджанский МИД.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем развития отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества, проведен обмен мнениями о перспективах расширения этих связей. Было подчеркнуто, что в настоящее время между Азербайджаном и Финляндией существует взаимопонимание на всех уровнях.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным аспектам повестки двустороннего сотрудничества, в том числе по укреплению сотрудничества в областях политики, экономики, образования, сельского хозяйства, высоких технологий, инвестирования, в культурной и гуманитарной сферах, а также по вопросам региональной безопасности, выполнению пунктов трехсторонних заявлений, реализации мер по восстановлению доверия.

Джейхун Байрамов проинформировал финского коллегу о последней ситуации на освобожденных территориях, широкомасштабных разрушениях, умышленно учиненных армянской стороной, уничтожении историко-культурного наследия, нанесении большого ущерба окружающей среде, минной угрозе, а также о восстановительно-созидательном процессе. Он подчеркнул, что Азербайджан, несмотря на десятилетиями проводимую против него захватническую политику со стороны Армении, готов нормализовать отношения с соседним государством на основании принципов международного права.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ОБСЕ.

Министр Пекка Олави Хаависто отметил, что Финляндия заинтересована в расширении связей с Азербайджаном в различных направлениях. Он одобрил позицию Азербайджана о нормализации отношений с Арменией, подчеркнув важность выполнения трехстороннего заявления. Затем стороны обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе вопросы региональной и международной безопасности.