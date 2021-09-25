Что стоит за предвзятостью по отношению к Азербайджану?

Приближается первая годовщина начала Второй Карабахской Войны, начавшаяся 27 сентября 2020 года и положившая конец самому долгому и кровавому конфликту на пространстве бывшего СССР.

На протяжении более 30 лет было невозможно обеспечить мир и безопасность в регионе Южного Кавказа ввиду того, что существовал не угасающий конфликт между Азербайджаном и Арменией, спровоцированный территориальными претензиями армянской стороны.

Долгое время международное сообщество пыталось приложить усилия для мирного урегулирования этого конфликта. Посредником в переговорном процессе (начиная с 1992 года), выступала Минская группа ОБСЕ в лице сопредседателей - России, США и Франции.

Однако все усилия и предложения международных посредников оказались тщетны, так как армянская сторона, одержавшая пиррову победу в Первой Карабахской Войне, не намеривалась отказываться от 20% оккупированных азербайджанских территорий, стремясь закрепить оккупацию навечно, аннексировать и в дальнейшем присоединить весь Карабахский регион Азербайджана к Армении.

К сожалению, деятельность сопредседателей Минской группы оказалась довольно провальной, находящиеся под постоянным давлением фактора влиятельного проармянского лобби в их странах, что часто сказывалось на их объективности и нейтральности.

Несмотря на то что сопредседатели часто менялись, они знали о красных линиях и компромиссах, на которые могла пойти азербайджанская сторона в переговорном процессе, основанные на следующих принципах, соответствующих международному праву: территориальная целостность и нерушимость границ, вывод армянских оккупационных войск, возвращение азербайджанских беженцев в места их проживания, предоставление статуса автономии для армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

Армянская сторона эти принципы постоянно игнорировала в переговорном процессе и стремилась увязать вопросы урегулирования только с вопросом предоставления сепаратистам независимости и только в ответ на это соглашаясь освободить лишь незначительную часть оккупированных территорий.

Международные посредники, которые в силу определенных обстоятельств, оказывались под влиянием внутриполитического давления в своих странах, часто пытались надавить на азербайджанскую сторону, в целях достижения некоего призрачного мирного соглашения, которое противоречило национальным интересам и Конституции Азербайджана.

Именно твёрдая, непоколебимая позиция Президента Ильхама Алиева на переговорах стала заслоном на пути некоторых кругов, которые пытались умиротворить агрессора за счёт жертвы агрессии, добиваясь худого мира за путем отказа Азербайджана от части своей территории.

Таким образом, неудачи переговорного процесса были связаны с тем, что посредники старались добиться мирного соглашения любым путём, но не оказывали должного давления на Армению, которая занимала позицию силы и отказывалась следовать международному праву, выполнять 4 резолюции СБ ООН и решение Лиссабонского саммита ОБСЕ 1996 года, где четко и ясно было написано о выводе армянских вооруженных формирований, возвращения беженцев и уважения территориальной целостности обоих государств.

После прихода к власти в 2018 году премьер-министра Н. Пашиняна, позиция Армении стала ещё более непримиримой и откровенно наглой.

Н. Пашинян открыто заявил о том, что "Карабах-это Армения и точка", чем практически положил конец переговорному процессу.

Наряду с этим, армянское военно-политическое руководство спровоцировало в июле 2020 года вооруженные столкновения на границе Товузского района Азербайджана, которые могли бы перерасти в полномасштабную войну.

Целью этой провокации являлось уничтожение стратегических экспортных нефти- и газопроводов, проходящих недалеко от границы в сторону Грузии, а также попытка интернационализации конфликта с целью вовлечения третьих сторон, что могло бы привести к практической аннексии оккупированных азербайджанских территорий.

Не добившись успеха в июле 2020 года, армянская сторона повторила аналогичную провокацию в сентябре 2020 года, что вызвало ответную реакцию Азербайджана, переросшую во Вторую Карабахскую Войну и к разгрому Армении, завершению конфликта и капитуляции, что было оформлено подписанием трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года.

Азербайджану, которому давно надоели армянские фортели, направленные на сохранение оккупации и присвоения территорий, силой заставил агрессора исполнить резолюции СБ ООН, ввиду того, что мирный переговорный процесс полностью зашёл в тупик.

Вторая Карабахская Война расставила все точки над и, положив конец оккупации большей части захваченных азербайджанских территорий, создав условия для возвращения беженцев и возможности для превращения региона Южного Кавказа в зону мира и безопасности.

Армянская сторона с первых дней начала боевых действий развернула широкую пропагандистскую компанию против Азербайджана, используя подконтрольные диаспоре средства массовой информации и проплаченных проармянских политиков.

Вначале армянская пропаганда запустила тему якобы участия в боевых действиях на стороне Азербайджана турецких военнослужащих и боевой авиации, которая оказалась абсолютным фейком.

Далее последовала попытка представить мировой общественности откровенную ложь об участии на азербайджанской стороне неких наемников - моджахедов из Сирии, что также не нашло подтверждения.

Ввиду того, что сирийские повстанцы в большинстве своём являются радикальными мусульманами-суннитами, а значительная часть населения Азербайджана мусульмане-шииты, в априори никогда не позволит первым выступать на стороне своих злейших врагов, так как для них шииты являются заклятыми противниками.

Далее последовала ложная информация о том, что азербайджанские войска используют против армянских военнослужащих боеприпасы с белым фосфором, запрещённые международными конвенциями.

Вся эта дезинформация, распространённая армянской стороной имела конкретные цели-ввести в заблуждение мировое сообщество и добиться поддержки у стран мира.

Избранная армянской стороной тактика вначале нашла какую-то поддержку в некоторых странах, в том числе и у стран - международных посредников, которые не разобравшись до конца в ситуации, поспешили выступить с заявлениями в поддержку этой лживой необъективной информации с необоснованными требованиями к Азербайджану.

Эти же "радетели" демократии и защитники Армении стойко хранили молчание во время варварских ракетных обстрелов мирных азербайджанских городов Гянджи, Барды, Тертера и других, расположенных довольно далеко от зоны боевых действий, приведших к гибели мирных жителей.

Именно тогда политики и парламентарии ряда западных стран делали вид, что это их не касается, ещё больше подтверждая политику двойных стандартов, основанной на туркофобии и исламофобии.

После окончания боевых действий они продолжали игнорировать факты гибели азербайджанских мирных граждан и военнослужащих на заложенных армянских минах. Ведь для них речь шла о людях второго сорта-тюрках и мусульманах.

Очередная волна истерии была развёрнута и продолжается по сей день армянской стороной по неким военнопленным. Эти "военнопленные" были захвачены с оружием в руках через две недели после вступления в силу прекращения огня, в тылу азербайджанской армии, на международно-признанной территории Азербайджана, во время проведения диверсионных актов.

Для несведущих в международном праве зарубежных политиков и дипломатов ещё раз напоминаем, что они не имеют статус военнопленных, так как военнопленными можно назвать лиц в военной форме, взятых в плен во время боевых действий, а эти захваченные граждане Армении могут быть лишь диверсантами и террористами.

Не добившись желаемого раскручивая эту тему, армянские политтехнологи подкинули новую утку о том, что азербайджанские войска заняли часть армянских территорий.

Эта ложь немедленно была растиражирована зарубежными средствами массовой информации и послужила поводом для выступлений в поддержку Армении со стороны некоторых стран, в том числе и международных посредников, которые в очередной раз не разобравшись в реальной ситуации, стали требовать отвода азербайджанских войск.

При принятии этих заявлений не учитывался тот факт, что границы между двумя странами из-за армянской агрессии, не были делимитированы и поэтому все претензии являются не состоятельными, так как азербайджанская армия занимает позиции вдоль бывшей административной советской границы.

Такая необъективная позиция ряда западных стран обусловлена значительным влиянием армянского лобби, которое напрямую оказывает влияние на правительства этих стран, шантажируя их лишением поддержки на выборах и денежных пожертвований.

Кроме того, развившиеся в последнее время в некоторых странах туркофобия и исламофобия, также играют роль в занятии ими антиазербайджанской позиции, так как они рассматривают армян-христиан григорианского толка, как своих естественных союзников-единоверцев в противовес азербайджанцам, тюркам-мусульманам.

Не смотря на то, что дипломатам стран-посредников необходимо занимать нейтральную позицию, послы США и Франции в Ереване открыто встали на сторону Армении, делая непонятные заявления, в которых не только ставят под сомнения итоги Второй Карабахской Войны, но и территориальную целостность Азербайджана, что противоречит международному праву и их мандату, в который территория сопредельного государства не входит.

Такая открыто враждебная антиазербайджанская позиция ставит под сомнение посредническую миссию сопредседателей от этих стран в рамках Минской группы ОБСЕ, которая и так полностью лишилась какого-либо авторитета не способностью мирного решения уже затухшего конфликта.

Попытки реанимировать переговорный процесс в рамках Минской группы, активно продвигающийся в настоящее время армянской стороной и сопредседателями (оставшимися без работы после того, как за них это сделала азербайджанская армия), имеют целью заморозить ситуацию и дать возможность отдышаться Армении, которая хочет использовать это время для передышки и подготовки будущего реванша.

Азербайджан не намерен обсуждать неактуальные на сегодняшний день старые предложения, в своё время отвергнутые армянской стороной.

То что Армения увязывает вопросы достижения мирного соглашения с сгнившим на свалке истории вопросом статуса, а вопросы делимитации и демаркации границы с отводом азербайджанских войск со своих же территорий доказывают, что армянская сторона не только не собирается мириться и устанавливать диалог, а наоборот хочет выиграть время для реванша.

Такая неконструктивная позиция армянских властей, увы находит поддержку у некоторых проплаченных политиков и парламентариев Западных государств, которые проталкивают проармянские резолюции и решения.

В частности, в Конгрессе США и Европарламенте, где инициируются и принимаются открыто враждебные Азербайджану резолюции и решения, противоречащие национальным интересам этих стран.

Некоторые западные политики объясняют свои проармянские действия тем, что этим пытаются вырвать Армению из орбиты российского влияния, опираясь на желания властей в Ереване, которые они часто высказывают в частных и официальных беседах.

Но данный принцип не даст никаких результатов, потому что территориальная целостность Азербайджана не может быть ценой за изменение политической ориентации другой страны, тесно связанной по всем направлениям со своим союзником, где даже границы охраняются пограничными войсками другого государства.

Старый армянский метод-таскать каштаны из огня чужими руками, полностью соответствует этому принципу, где провоцируя пограничные стычки, армянские войска сразу же прячутся за спиной российских солдат.

Наряду с этим, армянская сторона разжигает в мире и особенно в Европе антитурецкие настроения, представляя Азербайджан и Турцию в единой связке, чтобы перенести неприязнь к Турции и Президенту Р. Эрдогану, которая проводит независимую внешнюю и внутреннюю политику на оба братских государства.

Являясь естественным союзником Азербайджана, Турция всегда поддерживает справедливую позицию братского государства, оказывая всестороннюю поддержку на международной арене.

После фиаско в Афганистане, где международная антитеррористическая коалиция потерпела поражение от движения Талибан, некоторые политики сочли, что надобность в Азербайджане, как в важной стране для военного транзита отпала и поэтому можно начать готовить некие "революционные" потрясения.

Для этого развёрнута широкая компания по дискредитации Азербайджана на мировой арене, с привлечением средств массовой информации, неправительственных организаций и отдельных политиков.

Также избрана тактика создания негативного имиджа страны на международной арене и очернения авторитета власти внутри страны.

Различными неправительственными организациями и отдельными политиками искусственно разжигается тема гендерного неравенства, проблем национальных и сексуальных меньшинств в Азербайджане, которые абсолютно не соответствуют реальности.

В этом им активно помогают бежавшие заграницу некоторые одиозные личности, которые называют себя блогерами.

Эти лица, не имеющие никакого авторитета в Азербайджане и ставшие на путь предательства, льют воду на мельницу врагов, часто смыкаясь с проармянскими кругами. Эти коллаборационисты, которые в то время, как весь народ сплотился и проливал кровь за Родину, прятались за рубежом, часто мечтали о поражении азербайджанской армии, чтобы использовать это в свою пользу.

Теперь же они распространяют ложь и дезинформацию, желая получить больше грантов и денег от врагов Азербайджана.

Они обвиняют власти Азербайджана в проведении "икорной" дипломатии, участвуя в грязных шоу, снятых на деньги армянской диаспоры, в стремлении опорочить деятельность страны на международной арене.

Хотя в отличии от Армении, которая открыто подкупает зарубежных политиков и парламентариев используя "коньячную" дипломатию и голоса армянских избирателей, Азербайджан всегда был открыт и чист, завоёвывая друзей правдой и открытым сердцем.

Ненависть к родной стране настолько переполняет сердца этих лиц, что они требуют не приглашать ее представителей на международные мероприятия, где будут обсуждаться вопросы непосредственно связанные с Азербайджаном, приветствуя участие в этих мероприятиях Армении, которую называют образцом демократии.

Эти "доморощенные" революционеры, которые во время войны тихо сидели в своих тёплых квартирах в Европе и США молчали, когда обстреливали ракетами азербайджанские города и гибли мирные люди.

Теперь же распространяют небылицы о том, что Азербайджан поменял внешнеполитический курс на Север, пытаясь добиться более негативного отношения западных стран.

Такие глупые "сенсационные" заявления этих неоквислингов, полностью смыкаются с пропагандой, распространяемой армянскими политиканами, которые желая перебежать на другую сторону покинув ОДКБ, ЕАЭС, пытаются прикрыться этой ложью, чтобы привлечь внимание и финансовые потоки с Запада и отвлечь от себя внимание союзников.

К глубокому сожалению, эта дезинформация иногда находит отклик у некоторых политиков на Западе, которые ввод российских миротворцев рассматривают как поворот в другую сторону, причём эти же господа ещё вчера призывали к прекращению огня и вводу разъединительных сил.

После достижения соглашения о прекращении огня, стали завидовать и кусать губы, так как остались в стороне.

Следует отметить что кроме России, никакие другие страны не выражали готовность отправить миротворцев в регион в столь короткий срок.

Азербайджан проводит независимую внешнюю политику, направленную на защиту национальных интересов и территориальной целостности, не является членом никаких военно-политических блоков, не позволяет использовать свою территорию против соседних стран.

Став надежным источником и поставщиком нефти и газа на мировые рынки, в том числе и европейские, Азербайджан намеревается стать транспортным хабом между Европой и Азией, открыв новые транспортные коридоры, которые могут появиться в случае исполнения Арменией условий трёхсторонних Заявлений, которые взаимовыгодны всем странам региона, а также всему Евроазиатскому субконтиненту.

Такая внешняя политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, основа которой была заложена ещё Общенациональным Лидером Гайдаром Алиевым на заре независимости Азербайджана, дала возможность решить главную проблему страны - восстановление территориальной целостности и завершение конфликта.

Азербайджан не приемлет никакого давления со стороны и не поддаётся обещаниям и подачкам, в обмен на ущемление своего суверенитета.

Территориальная целостность Азербайджана не являлась и не является предметом переговоров с кем бы то не было, в том числе и с представителями так называемых "великих держав", которые для умиротворения своих "клиентов" готовы отдать то, что им не принадлежит.

Если несведущие иностранные дипломаты пытаются выдать принцип самоуправления за принцип самоопределения, то это говорит о недостаточном уровне образования и предвзятости этих лиц.

Вторая Карабахская война создала на шахматной доске Южного Кавказа состояние эндшпиля, который завершит партию сокрушительной победой Азербайджана, не смотря на все потуги врагов и недругов!

Пярвин Мирзазаде