Армянский ад на фоне азербайджанского рая

В 2021 году Армению уже покинуло 110 тыс. человек. Об этом в беседе с журналистами 24 сентября заявил депутат от блока "Армения" Ваге Акопян.

Он заметил, что эмиграция из Армении достигла космических показателей.

Честно говоря, тут он поскромничал. Высокие темпы бегства из страны сопровождают Армению практически с первых лет ее формальной независимости. Народ драпал из РА что при Левоне Тер-Петросяне, что при Роберте Кочаряне, что при Серже Саргсяне.

И Никол Пашинян, начиная свой поход во власть, а также уже будучи армянским премьер-министром, уделял особое место клятвам кардинально исправить демографическую ситуацию. Были же его обещания о доведении числа граждан страны до пяти миллионов человек .

Да, он обещал достичь недостижимого спустя десятилетие с лишним, но данное обстоятельство не делало ложь Пашиняна меньшей. Наоборот, с него, пробравшегося к власти в качестве ставленника улицы, и спрашивают теперь жестче.

Вот и по словам Ваше Акопяна, из Сюникской области также началась серьезная эмиграция. "Самая большая эмиграция именно из этой области. Власти Армении способствуют тому, чтобы села опустошались. Люди от безысходности покидают места своего проживания", - добавил депутат.

То есть, помимо того, что в результате блестящей победы Азербайджана в 44-дневной войне, десятки тысяч армян, что почти три десятилетия незаконно проживали на нашей земле, а теперь требуют разместить их как-то и где-то, есть и проблема повального бегства из Зангезура.

Что интересно с точки зрения глупого упрямства официального Еревана в вопросе реализации проекта Зангезурского коридора. Очевидно же, что согласие на эти предложения Азербайджана помогут Армении выбраться из самоизоляции, у этой страны появится свет в конце тоннеля.

Взаимные контакты и проекты нивелируют страх, а экономические бонусы помогут остановить стремительный экономический коллапс Армении. Но это в теории. На практике же мы видим, что армяне не верят в настоящее и будущее своей страны.

Они бегут из Зангезура и со всех уголков страны. Бегут, куда глаза глядят. И при таких темпах бегства, население РА скоро уменьшится до цифры в полтора миллиона человек. А это никак не позволит обеспечивать жизнеспособность проекта " республика Армения".

Крах которого особо выпукло заметен на фоне развития Азербайджана. Наша страна является государством- гегемоном на Южном Кавказе. Экономическим, политическим и военным. А ещё, мы стремительно возвращаем жизнь в освобожденный Карабах. Что в очередной раз отчётливо показывает, кто является его истинным хозяином.

Акпер Гасанов