https://news.day.az/politics/1384030.html "Нерушимое братство-2021": азербайджанские и турецкие войска отработали совместное планирование операций - ФОТО - ВИДЕО
"Нерушимое братство-2021": азербайджанские и турецкие войска отработали совместное планирование операций - ФОТО - ВИДЕО
В Нахчыване продолжаются азербайджано-турецкие тактические учения "Нерушимое братство-2021" с боевыми стрельбами, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Согласно сценарию учений, проводятся мероприятия по совместному планированию операций в соответствии с процессом принятия военных решений.
Для слаживания взаимной деятельности между войсками в пунктах управления на карте выполняются задания, данные штабами. В штабах на макете организуется взаимосвязь между соединениями и частями с уточнением боевых заданий по различным направлениям.
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