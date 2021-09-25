Джейхун Байрамов и представители стран-членов Движения неприсоединения при ООН обсудили повестку дня Совбеза
В рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с постоянными представителями стран-участниц Движения неприсоединения при ООН, передает Day.Az в субботу со ссылкой на пресс-службу МИД страны.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным вопросам повестки дня Совета безопасности, имеющим особое значение для Движения неприсоединения.
Стороны подчеркнули важность борьбы с терроризмом, возникающими вызовами и угрозами, соблюдения норм и принципов справедливости и международного права, а также демонстрации единства и солидарности между государствами-членами Совета Безопасности.
На встрече также были отмечены успешное председательство Азербайджана в Движении и инициативы мирового значения, инициированные Президентом страны в борьбе с пандемией COVID-19.
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