Джейхун Байрамов и представители стран-членов Движения неприсоединения при ООН обсудили повестку дня Совбеза

В рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с постоянными представителями стран-участниц Движения неприсоединения при ООН, передает Day.Az в субботу со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным вопросам повестки дня Совета безопасности, имеющим особое значение для Движения неприсоединения.

Стороны подчеркнули важность борьбы с терроризмом, возникающими вызовами и угрозами, соблюдения норм и принципов справедливости и международного права, а также демонстрации единства и солидарности между государствами-членами Совета Безопасности.

На встрече также были отмечены успешное председательство Азербайджана в Движении и инициативы мирового значения, инициированные Президентом страны в борьбе с пандемией COVID-19.