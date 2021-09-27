Мины - самое большое препятствие для восстановительных работ на освобожденных землях Азербайджана

Самым большим препятствием для восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана являются мины.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, первостепенными задачами Азербайджана в настоящее время являются полное восстановление в сжатые сроки освобожденных территорий и возвращение граждан на родные земли.

"Эти работы затрудняет одна проблема - освобожденные территории буквально нашпигованы минами. Армения на протяжении восьми месяцев отказывалась предоставить карты минных полей, утверждая, что их не существует. Через восемь месяцев Азербайджану были переданы карты минных полей в трех районах, согласно которым на этих территориях установлено около 200 тысяч противопехотных и противотанковых мин. Карты минных полей на других освобожденных землях все еще не предоставлены", - сказал Байрамов.

Несмотря на это, менее чем за год на освобожденных территориях проделана большая работа, отметил министр.

"За восемь месяцев в Физули построен международный аэропорт, выполнены первые полеты. В настоящее время строятся автодороги в 13 направлениях, ЛЭП. Утвержден генплан Агдама, и работы по нему уже начались. В ряде населенных пунктов реализуются проекты по созданию "умных сел". Азербайджан нацелен на ускоренное проведение восстановительных работ. Мы сотрудничаем в этой сфере с братскими и дружественными странами, турецкими компаниями", - сказал Байрамов.