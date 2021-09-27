https://news.day.az/politics/1384534.html 27 сентября – день начала процесса, превратившего 30-летнюю боль в большую радость - Фахреттин Алтун
27 сентября – день начала процесса, превратившего 30-летнюю боль в большую радость - Фахреттин Алтун
27 сентября - день начала процесса, превратившего 30-летнюю боль в большую радость для наших азербайджанских братьев.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом написал в "Twitter" руководитель Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун.
Он отметил, что 27 сентября Азербайджан начал контрнаступательную операцию против армянской оккупации, опирающуюся на нормы международного права.
"Поздравляю братский Азербайджан и его народ, которые освободили Карабах за небольшой отрезок времени и совершили большой подвиг", - подчеркнул Ф.Алтун.
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