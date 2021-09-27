27 сентября - день начала процесса, превратившего 30-летнюю боль в большую радость для наших азербайджанских братьев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом написал в "Twitter" руководитель Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун.

Он отметил, что 27 сентября Азербайджан начал контрнаступательную операцию против армянской оккупации, опирающуюся на нормы международного права.

"Поздравляю братский Азербайджан и его народ, которые освободили Карабах за небольшой отрезок времени и совершили большой подвиг", - подчеркнул Ф.Алтун.