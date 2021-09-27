Год назад мы с нашими азербайджанскими братьями начали свой путь к победе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал пресс-секретарь посольства Турции в Азербайджане Гусейн Алтыналан.

По его словам, 27 сентября 2020 года в славную историю Азербайджана была вписана очередная страница.

"С уважением чтим память наших шехидов, которые пожертвовали своими жизнями, создавая героическую летопись, желаем скорейшего выздоровления раненым", - сказал Алтыналан.

В знак глубокого уважения к солдатам и офицерам, которые героически сражались во время 44-дневной Отечественной войны и водрузили азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации землях, а также к памяти шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны, 27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти. Отметим, что соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев второго декабря 2020 года.