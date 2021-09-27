Лавров и Шойгу останутся на своих постах в правительстве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны генерал армии Сергей Шойгу останутся на своих постах в правительстве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что С.Лавров и С.Шойгу не пойдут в Госдуму.

Напомним, что на выборах в Госдуму VIII созыва в первую "пятерку" списка правящей партии "Единая Россия" вошли С.Лавров и С.Шойгу.