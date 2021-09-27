Али Асадов направил письмо вице-президенту Турции в связи с Днем памяти

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил благодарственное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю.

Как сообщили в понедельник Trend в Кабинете министров, в письме подчеркивается, что 27 сентября в Азербайджане отмечается как День памяти, передает Day.Az. Сообщается, что военная провокация Армении против Азербайджана год назад привела к жертвам среди мирного населения и военнослужащих.

Подчеркивается, что в ответ на эту вероломную провокацию, чтобы раз и навсегда положить конец агрессии, приказом Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева героическая азербайджанская армия начала исторический Марш Победы и, разбив в течение 44 дней вражескую армию, освободила исконные азербайджанские земли от оккупации.

Была выражена глубокая признательность братской Турции за огромную поддержку во время Отечественной войны. Было отмечено, что солидарность с Азербайджаном с первых же часов войны Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вице-президента Фуата Октая, а также всего турецкого руководства и народа показала всему миру, что наша страна не одинока в своей борьбе за справедливость.

Было отмечено, что многочисленные решительные высказывания Фуата Октая, его твердое и однозначное отношение к данному вопросу были встречены в Азербайджане с большой благодарностью и гордостью, расценены как пример истинного братства.