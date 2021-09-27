https://news.day.az/politics/1384609.html Посол ЕС почтил минутой молчания память погибших шехидов Отечественной войны
Посол ЕС почтил минутой молчания память погибших шехидов Отечественной войны
В представительстве Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом написал в Twitter руководитель представительства Петер Мичалко.
"Сегодня азербайджанский народ отмечает День памяти. Я почтил минутой молчания память погибших в результате прошлогоднего конфликта", - отметил дипломат.
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