Посол ЕС почтил минутой молчания память погибших шехидов Отечественной войны

В представительстве Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом написал в Twitter руководитель представительства Петер Мичалко.

"Сегодня азербайджанский народ отмечает День памяти. Я почтил минутой молчания память погибших в результате прошлогоднего конфликта", - отметил дипломат.