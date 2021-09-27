https://news.day.az/politics/1384704.html В День памяти с уважением чту светлую память всех наших шехидов – Эрдоган - ФОТО
В День памяти с уважением чту светлую память всех наших шехидов – Эрдоган - ФОТО
С уважением чту светлую память всех шехидов в День памяти.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter и приуроченной к 27 сентября - Дню памяти в Азербайджане.
"В годовщину начала славной борьбы, в результате которой были освобождены Карабах и другие оккупированные земли Азербайджана, - в День памяти - с уважением чту светлую память всех наших шехидов. Карабах - это Азербайджан!" - говорится в публикации.
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