С уважением чту светлую память всех шехидов в День памяти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter и приуроченной к 27 сентября - Дню памяти в Азербайджане.

"В годовщину начала славной борьбы, в результате которой были освобождены Карабах и другие оккупированные земли Азербайджана, - в День памяти - с уважением чту светлую память всех наших шехидов. Карабах - это Азербайджан!" - говорится в публикации.