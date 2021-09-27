Армения должна передать все карты минных полей на освобожденных азербайджанских территориях

Армения должна передать все находящиеся у нее карты минных полей на освобожденных азербайджанских территориях, сказал докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по "Гуманитарным последствиям конфликта между Арменией и Азербайджаном" Пол Гаван в ходе осенней сессии ПАСЕ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Проблема наземных мин очень важна. Недавняя передача карт Арменией приветствуется, но я хочу внести ясность: Армении необходимо передать все карты, находящиеся в ее распоряжении", - сказал Гаван.