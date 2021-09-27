Начальник генштаба ВС Азербайджана встретился с замминистра национальной обороны Турции

27 сентября первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране с рабочим визитом делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Мухсином Дере.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны, на встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах. Стороны отметили успешное развитие сотрудничества между армиями двух стран, которое основывается на узах дружбы и братства.

Была особо подчеркнута значимость совместных азербайджано-турецких учений для обеспечения безопасности в регионе, отмечена важность продолжения деятельности в этом направлении.

На встрече стороны обменялись мнениями по перспективам развития совместного военного производства и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.