Азербайджан добился исторического успеха благодаря сильной воле, взвешенной и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева

Благодаря сильной воле, взвешенной и дальновидной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также самоотверженности и мужеству граждан, Азербайджан добился исторического успеха.

Об этом в понедельник сказал Trend посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов по случаю 27 сентября - Дня памяти, передает Day.Az.

Посол выразил братскому азербайджанскому народу соболезнования в связи с утратой отважных сынов в ходе прошлогодней 44-дневной Отечественной войны.

"К нашему всеобщему сожалению, эта война унесла жизни многих людей. Мы вместе с Азербайджаном скорбим по патриотам, отдавшим свою жизнь во имя Родины и ее процветания. Это невосполнимая утрата", - сказал посол.

Ашрафханов отметил, что мужественные сыны азербайджанского народа ценой собственных жизней восстановили историческую справедливость и освободили исконно азербайджанские земли.

"Я считаю, что благодаря сильной воле, взвешенной и дальновидной политике многоуважаемого Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также самоотверженности и мужеству граждан, ваша страна добилась исторического успеха", - сказал он.

Посол отметил, что Узбекистан на протяжении этих 30 лет придерживался твердой и неизменной позиции по вопросу территориальной целостности Азербайджана.

"Мы с большим удовлетворением восприняли подписание 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня. Узбекский народ очень рад, что братский Азербайджан восстановил суверенитет и территориальную целостность, фактически реализовав положения четырех известных резолюций Совета безопасности ООН", - подчеркнул посол.

Ашрафханов выразил уверенность, что у Азербайджана есть достаточно настроя и сил для возрождения освобожденных территорий, превращения их в цветущий сад и строительства там населенных пунктов и производственных мощностей.

"А самое главное - вернуть счастье и радость в дома людей, которые 30 лет назад были вынуждены покинуть родные земли. Узбекистан, в свою очередь, не намерен оставаться в стороне от участия в восстановлении освобожденных территорий. Мы также будем оказывать помощь посредством предоставления трудовых ресурсов", - подытожил посол.