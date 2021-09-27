https://news.day.az/politics/1384735.html Появилась возможность сделать Южный Кавказ безопасным, процветающим и мирным – спецпредставитель ЕС
Появилась возможность сделать Южный Кавказ безопасным, процветающим и мирным – спецпредставитель ЕС
Появилась возможность сделать Южный Кавказ безопасным, процветающим и мирным, сказал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, передает Day.Az со ссылкой на Twitter Клаара.
Тойво Клаар сделал это заявление по случаю 27 сентября - Дня памяти в Азербайджане.
"Сегодня мы думаем о тех, кто потерял близких в 44-дневной Второй Карабахской войне и 30-летнем карабахском конфликте. Шрамы еще не зажили, но есть возможность сделать Южный Кавказ безопасным, процветающим и мирным. Европейский Союз поддерживает своих партнеров в достижении этой цели", - написал он.
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