Появилась возможность сделать Южный Кавказ безопасным, процветающим и мирным, сказал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, передает Day.Az со ссылкой на Twitter Клаара.

Тойво Клаар сделал это заявление по случаю 27 сентября - Дня памяти в Азербайджане.

"Сегодня мы думаем о тех, кто потерял близких в 44-дневной Второй Карабахской войне и 30-летнем карабахском конфликте. Шрамы еще не зажили, но есть возможность сделать Южный Кавказ безопасным, процветающим и мирным. Европейский Союз поддерживает своих партнеров в достижении этой цели", - написал он.