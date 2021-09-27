Командующий силами специального назначения ВС Азербайджана встретился с ветеранами

По случаю годовщины начала 44-дневной Отечественной войны, завершившейся славной победой Азербайджанской армии, в Силах специального назначения прошли памятная церемония и встреча с ветеранами.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны, на церемонии была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение наших земель, были прочитаны молитвы за упокоение их душ и дан эхсан. На памятной церемонии присутствовал командующий Силами спецназа генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев, ветераны и гази.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, был исполнен государственный гимн. Участники церемонии возложили цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева и мемориалу Сил специального назначения.

Отметим, что силы спецназа продолжают деятельность по повышению боевой готовности. В настоящее время также проводится множество учений.