Председатель Милли Меджлиса приняла участие в проведённой в Казахстане 27-го сентября церемонии Дня памяти

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сагибы Гафаровой, пребывающая в Республике Казахстан в связи с 10-м пленарным заседанием Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных Стран, приняла участие в проведённом 27-го сентября в библиотеке "Farab Library" в городе Туркестане мероприятии, посвящённом Дню памяти.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, вначале минутою молчания почтили память жертв, понесённых Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне.

Открывший мероприятие президент Международной Тюркской Академии Дархан Кыдырали сказал, что в итоге начавшейся год назад, 27-го сентября, Отечественной войны Азербайджан освободил собственные земли от оккупации. Дархан Кыдырали вспомнил о своём визите в азербайджанский город Шушу и коснулся роли этого прекрасного города в культуре и искусстве Азербайджана.

На мероприятии выступила председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова. По её словам, в результате начавшейся 27-го сентября прошлого года Отечественной войны героические азербайджанские солдаты освободили наши земли и восстановили территориальную целостность страны ценою своих жизней. Руководимая Президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым Азербайджанская Армия нанесли врагу сокрушительные удары, принудив его к подписанию акта о капитуляции.

Азербайджанский народ всечасно хранит драгоценную память о наших шахидах, а имена наших героических сынов навеки вписаны в историю нашей государственности, сказала г-жа Гафарова.

Как подчеркнула председатель Милли Меджлиса, конфликт уж стал частью истории; меж тем, Азербайджаном начато восстановление освобождённых территорий. Армения зверски разрушила удерживавшиеся ею в тридцатилетней оккупации наши города и районы, сёла, исторические и культурные памятники, мечети нашего народа, отметила г-жа Гафарова.

Г-жа Спикер обратила внимание слушателей на то, что Армения мешает установлению стабильности в регионе и по сию пору не прекращает свои провокационные поползновения. Окончание мероприятия ознаменовалось презентацией подготовленных Международной Тюркской Академией переводов произведений Низами Гянджеви "Семь красавиц" и "Лейли и Маджнун" на казахский язык.

Председатель Милли Меджлиса выразила признательность руководству Международной Тюркской Академии за перевод на казахский язык и издание в виде книг этих двух поэм Низами Гянджеви. Г-жа Спикер выразила веру в то, что и остальные произведения, составляющие вышедшую из-под пера гениального азербайджанского поэта "Хамсе", будут переведены на казахский язык, и пожелала Академии успехов.