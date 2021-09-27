Агдам полностью превращен в руины, это шокирующая картина

В ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы автор доклада "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном", докладчик комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и населению Пол Гаван (Ирландия) рассказал о текущем состоянии Агдама.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, докладчик заявил, что Агдам, некогда процветающий город с населением в 30 тысяч человек, превратился в руины: "Невозможно поверить, что там когда-то жили люди, и для меня это была шокирующая картина".