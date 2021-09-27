27 сентября - день памяти и гордости Азербайджанского народа

27 сентября 2021 года исполнился год с момента начала Второй Карабахской Войны, которая стала заключительным актом, положившим конец трагедии, которую переживал азербайджанский народ на протяжении последних 32 лет.

Более 30 лет азербайджанский народ жил с мечтой об освобождении оккупированных территорий, которые соседняя Армения пыталась присвоить несмотря на то, что это противоречило международному праву и 4 резолюциям СБ ООН, а также решениям Саммитов ОБСЕ в Будапеште 1994 года и в Лиссабоне 1996 года.

Все эти годы Азербайджан жил мечтой о том дне, когда наконец мирные переговоры, которые велись в рамках Минской группы ОБСЕ дадут свои результаты, агрессор выведет свои войска и 1 миллион азербайджанских беженцев смогут вернуться в свои дома.

Увы, надежда на мирное решение конфликта угасала с каждым днём и переговоры ничего не дали.

27 сентября как День Памяти навсегда войдёт в историю Азербайджана, как День Памяти и скорби по погибшим в этой войне, которая завершилась триумфом и Победой, положившей конец кровавому конфликту и оккупации территории.

В этот день мы должны вспомнить не только солдат и офицеров отдавших за освобождение Родины самое драгоценное что у них было - жизнь, но и погибших невинных мирных жителей-женщин, стариков и детей Гянджи, Барды, Тертера, других городов и населённых пунктов, расположенных вне зоны боевых действий, которые стали жертвами варварских обстрелов ракет.

Должны вспомнить погибших военнослужащих азербайджанской армии после вступления в силу прекращения огня 10 ноября 2021 года, от рук террористов, которых армянская сторона сейчас пытается представить как "невинных" заблудившихся овечек, "случайно" оказавшихся на территории Азербайджана и блуждавших там почти 2 недели, как по библейской пустыне.

Должны вспомнить азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, подорвавшихся на установленных армянами минных полях на освобождённых территориях.

В этот день мы должны вспомнить и тех, кто погиб в Первой Карабахской Войне: милиционеров и бойцов первых отрядов самообороны, невинных жителей Ходжалы и замерзших на Муровдаге жителей Кяльбаджара, утонувших в Аразе жителей Зангелана и сожженых заживо жителей Кяркиджахана, а также ещё сотни тысяч азербайджанцев изгнанных из Армении и 1 миллион азербайджанцев жителей Карабахского региона, ставших в одночасье беженцами в собственной стране.

А ещё мы должны вспомнить наших доблестных военнослужащих, которые принесли нам эту Победу и вернули азербайджанский флаг туда где он должен висеть вечно, которые позволили нам с гордостью говорить, что мы азербайджанцы и мы с оружием в руках вернули наши оккупированные земли, выполнили свой долг перед Родиной, защитив честь и независимость Азербайджанского государства.

Сегодня азербайджанский народ не только гордится своими сыновьями, которые раз и навсегда очистили наши земли от иноземных захватчиков, но в этот день преклоняет головы перед всеми погибшими за годы конфликта.

Что же произошло 27 сентября 2020 года? Как известно, после прихода к власти в Армении в 2018 году "революционного" правительства во главе с Н. Пашиняном, ереванские лидеры окончательно сбросив с себя маску миротворцев, взяли курс на скорейшую легализацию оккупации и полной аннексии Карабахского региона Азербайджана.

Предыдущие руководители Армении делали "красивую" мину лица при плохой игре, скрывая от международного сообщества свои истинные намерения о присвоении азербайджанских территорий, заигрывали с международными посредниками, стараясь представить себя как стремящейся к мирному урегулированию, якобы пытаясь найти некий компромисс, постоянно кивая на своих марионеток- сепаратистов, мол последнее слово за ними.

Революционеры Н. Пашиняна заморачиваться долго не стали и открыто обьявили о своей истинной цели - присоединении Карабахского региона к Армении.

Ведь не даром избранный премьер-министра Н. Пашинян в ходе официального визита в Иран на встрече с армянской диаспорой заявил, что "Карабах это Армения и точка".

К сожалению, международные посредники пропустили как всегда это наглое заявление армянского лидера мимо ушей, сделав вид, что их это не касается, хотя одной этой фразы достаточно для того, чтобы понять намерения армянской стороны.

Все многократные предупреждения Азербайджана о том, что такое поведение армянского руководства в конце концов приведёт к возобновлению боевых действий игнорировались.

То что армянская сторона выдвигала в ходе переговорного процесса невыполнимые требования, отказывалась выводить оккупационные войска и требовала некоего статуса независимости для сепаратистов, обрекали переговорный процесс на провал.

Азербайджан с большим чувством выдержки участвовал в этих имитационных переговорах, которые с каждым днём все больше раздражали азербайджанский народ.

Лишь личный авторитет Президента Ильхама Алиева, который стойко стоял на страже территориальной целостности Азербайджана, убеждал общественность в стране, что нужно продолжать переговорный процесс в попытках мирным путём решить вопрос конфликта.

Увы, армянская сторона не сделала надлежащих выводов из того, что Азербайджан старался достичь мирного соглашения предлагая закончить конфликт в рамках территориальной целостности, с условием предоставления гарантий безопасности армянскому населению Карабахского региона.

Видимо кто-то посчитал, что с проигравшим первый раунд конфликта Азербайджаном можно не считаться, важнее обеспечить поддержкой "молодую армянскую демократию", которая вот вот окончательно перейдёт на сторону Запада, попрощавшись с ОДКБ и ЕАЭС.

Воодушевленные этим отношением ереванским властям показалось, что их час пробил и можно окончательно закрепить оккупацию, аннексировав азербайджанские территории навечно, при этом даже попытаться пойти вперёд.

Н. Пашинян решил, что имея такую поддержку и получив задаром огромное количество военной техники и снаряжения, стоит спровоцировать небольшой вооруженный конфликт и повторится Балканский вариант, когда Косово использовало момент боевых действий, чтобы под прикрытием иностранных штыков отделиться от Сербии (что правда не сделало Косово признанным всем миром независимым государством).

Организовав вооруженную провокацию на границе в районе Товузского района Азербайджана в июле 2020 года недалеко от проходящих стратегических нефти и газопроводов, идущих в Европу через территорию Грузии, армянские власти старались убить двух зайцев: разрушить эти трубопроводы, лишив Европу необходимых ей нефти и газа и добиться ввода иностранных вооруженных формирований, которые не дадут возможность Азербайджану противодействовать полной аннексии 20% оккупированных территорий.

Но благодаря выучки и бдительности азербайджанской армии этот вариант полностью провалился, причём получившая серьезный отпор армянское руководство, как всегда, побежало искать защиту у своего главного союзника, обещало быть послушной и никогда больше не предавать.

Если бы тогда международные посредники оказали необходимое давление на армянское руководство и объяснили бы, что чаша терпения Азербайджана уже переполнена, и испытывать это терпение не стоит, может быть армянская сторона одумалась и стала бы вести себя адекватно, начав конструктивные переговоры.

Но увы, армянские политики продолжали жить ещё старыми измерениями 90 ых годов 20 века, когда пользуясь внутриполитическими разборками в Азербайджане, помощью зарубежной диаспоры, иностранными боевиками и используя поддержку брошенных на произвол судьбы частей бывшей Советской Армии, им удалось одержать пиррову победу в Первой Карабахской Войне, надеясь повторить это снова.

Но надежды этих недальновидных политиканов не оправдались, так как они продолжали жить прошлым, а Азербайджан давно уже смотрел в будущее.

После прихода к власти в июне 1993 года Президента Гейдара Алиева, который заложил основы современной государственности, Азербайджан сделал огромный рывок вперёд в своём социально экономическом развитии, став одной из самых интенсивно развивающихся стран мира.

Ставший следующим Президентом Ильхам Алиев продолжил курс на реформы, которые вывели страну в ряд ведущих стран мира.

Одним из важных направлений политики руководства Азербайджана было военное строительство, целью которого было создание современных вооруженных сил оснащенных самыми передовыми средствами и системами вооружения, на которые из бюджета страны выделялись значительные средства.

За короткий срок в Израиле, Турции, России и других странах были приобретены самые передовые образцы вооружения, были приняты новые стандарты вооруженных сил, изменена система военного образования.

Армянская сторона, которая находилась в состоянии эйфории от прошлых успехов и зазнайства, абсолютно не учитывала эти факторы, надеясь в нужный момент спрятаться за спину российских войск, расположенных на ее территории.

Все это бахвальство и недальновидность армянского военно-политического руководства стало одной из причин катастрофического поражения Армении, ведь на поле боя встретились современная азербайджанская армия 21 века и армянская армия 20 века, подверженная коррупции и самонадеятельности.

Желая побыстрее осуществить "блицкриг", армянские горе стратеги спровоцировали 27 сентября 2020 года вооруженные столкновения вдоль линии фронта, обстреливая позиции азербайджанской армии.

Терпению Азербайджана пришёл конец. Было принято решение дать отпор и разбить врага всеми средствами и силами, что и привело к началу войны, которая навсегда войдёт в историю, как первая война 21 века с использованием самых современных технологий и вооружений, а также новейших достижений военного искусства.

Наряду с современным вооружением и новинками мирового военного искусства, источником Победы Азербайджана было и единство народа, который во имя главной святой цели освобождения оккупированных земель был сплочен в единый железный кулак во главе с Верховным Главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым.

Неоценимую помощь и поддержку в этой освободительной войне оказала братская Турция, которая всегда была рядом с Азербайджаном, твёрдая позиция, занятая странами-членами Движения Неприсоединения не позволили враждебным кругам использовать площадку международных организаций против справедливой борьбы Азербайджанского народа за восстановление территориальной целостности и изгнания оккупационных войск со своей земли.

Плечом к плечу в этот тяжелый период 44х дневной Отечественной войны рядом с Президентом Ильхамом Алиевым находилась его верный соратник и сподвижник, Первая Леди, Первый вице-президент Мехрибан Алиева, которая взяла на себя тяжелую ношу заботы о семьях погибших и раненых военнослужащих и мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий, оказывая им всю необходимую поддержку.

Таким образом, День памяти 27 сентября-славная страница истории Азербайджана, которая стала не только днём памяти по отдавшим свою жизнь за освобождение Родины, но и Днём национальной гордости всего Азербайджанского народа, который доказал свое право называться сформировавшейся нацией, готовой во имя национальных интересов на самопожертвование.

В этот памятный для всех азербайджанцев День мы не только скорбим по погибшим, но и гордимся тем, что едины, непобедимы и готовы дать отпор любому врагу!

Пярвин Мирзазаде