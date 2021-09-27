https://news.day.az/politics/1384752.html Пакистанский монумент освещен цветами азербайджанского флага
Пакистанский монумент освещен цветами азербайджанского флага
Пакистанский монумент, символ Исламабада, столицы Исламской Республики Пакистан, освещен специальной подсветкой в связи Днем памяти.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщило посольство Азербайджана в Пакистане.
В процессе освещения был изображен Государственный флаг Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре