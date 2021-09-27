Пакистанский монумент освещен цветами азербайджанского флага

Пакистанский монумент, символ Исламабада, столицы Исламской Республики Пакистан, освещен специальной подсветкой в связи Днем памяти.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщило посольство Азербайджана в Пакистане.

В процессе освещения был изображен Государственный флаг Азербайджана.