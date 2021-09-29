Очередная провокация Пегова: армяне пытаются стравить Азербайджан, Турцию и Россию

Подстилка неудачника Арама Габрелянова Семен Пегов опубликовал очередной бред на своем дешевом проекте WarGonzo, пытаясь представить Армению в качестве "жертвы".

На этот раз рыжий недожурналист на полном серьёзе рассказывал о том, как год назад "Азербайджан напал на "арцах"" и "Баку создал крайне опасный прецедент, перебросив в Закавказье боевиков из Сирии". Причем Пегов, кажется, не совсем понимает, насколько смешно это все звучит. Воспринимать сегодня инсинуации марионетки габрелянова, которого, кстати говоря, не видно и не слышно 3 месяца, это уже совсем дурной тон для серьезной журналистики и экспертного сообщества. Однако по инерции Пегов где-то там еще что-то пытается вещать за остатки армянских гонораров. Общеизвестый и доказанный факт, что 27 сентября 2020 боевые действия начались по вине армянских вооруженных формирований, которым захотелось пойти на экспансию, но Пегов, существующий за счет армянства, довольно безуспешно пытается доказать обратное.

Никто еще не забыл, как за 44 дня войны он заработал себе репутацию посмешища, раздувая липовые надежды армян на победу своими фейковыми новостями, взятыми с потолка, и высосанными из пальца информациями. А сегодня Сема, кажется, потерял и связь с реальностью, годами вслушиваясь армянские фальсификации.

Во-первых, нельзя напасть на то, чего не существует - нет никакого "арцаха" и не может быть. Во-вторых, Азербайджан вел освободительную войну на своих международно признанных территориях, которые 30 лет были под оккупацией ВС Армении.

В-третьих, с первого дня войны ВС Азербайджана уверенно и последовательно взламывали оборонительные земляные укрепления армянских оккупационных сил, ежедневно продвигаясь вперёд. Причём тотальное превосходство азербайджанской армии над противником озадачило даже проармянских военных экспертов, которые через несколько дней после начала боевых действий осознали неизбежный крах ВС Армении в Карабахе. В те дни отрабатывающему армянские подачки Семену Пегову после Победы Азербайджана не оставалось ничего иного, кроме как бежать восвояси вместе с десятью тысячами армянских дезертиров. Азербайджанской армии не нужна была никакая помощь. Как минимум, это доказывают несколько видео побега Пегова, снятые им самим. Азербайджан своими силами завоевал историческую победу и укрепил в регионе новую реальность. Зачем нам помощь каких-то там "боевиков", если мы всего лишь за 44 дня ничего не оставили от армянской армии.

Этот фейк был проработан и вбрасывался в мировые СМИ на деньги армянского лобби с целью очернить Азербайджан, а также скрыть факт того, что Армения, напротив, использовала боевиков из Ливана и всего Ближнего Востока. В период войны мы писали о том, как ливанские террористы воевали на стороне Армении против Азербайджана, предупреждали о том, что переброшенные в Армению боевики превращаются в угрозу и для соседних стран. Даже судимые в Баку граждане Ливана подтвердили все факты армянского террора. Есть много доказательств и свидетельств. Перечислять все мы не будем, потому что все и так всё прекрасно знают. Азербайджан одержал Победу не только над армянским фашизмом, но и над международным терроризмом.

В прочем, словесные поносы Семена всегда интересно читать, чтобы посмеяться. На другое его писанина не годится. А когда у него плохо получается, он пытается поменять тон и начинает еще говорить о том, "как же Россия ослабела", "Турция ворвалась в регион" и т.п. Далеко небезыственый факт, что азербайджано-турецкое братство и тесное сотрудничество Азербайджана с Россией не дают покоя провокатору Пегову и его покровителям, цель которых посеять семена вражды и вбить клин между тремя дружественными странами. Понятное дело, что провокаторы потерпят крах, ибо все игроки в регионе заинтересованы в мире, который стал возможен благодаря Победе Азербайджана. Поэтому ремарки рыжего являются абсолютно пустыми и не имеют никакой подоплёки под собой.

М.Ахмедзаде