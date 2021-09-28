Центры Baku Network и "Север-Юг" провели обсуждение сотрудничества Азербайджана, России и Ирана

Сегодня в Москве состоялся Международный круглый стол "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал", организованный политологическим центром "Север-Юг" совместно с Центром международной политики и безопасности Baku Network.

Модераторами круглого стола выступили директор Центра международной политики и безопасности Baku Network Гюльнара Мамедзаде и исполнительный директор политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова.

В ходе работы круглого стола были рассмотрены такие вопросы, как развитие промышленных парков и свободные экономические зоны в портах; Международный транспортный коридор "Север-Юг" по обоим - железнодорожному и автомобильному - маршрутам; общие возможности расширения пропускной способности и увеличения грузопотока между государствами; развитие пароходств России, Азербайджана и Ирана; развитие кооперационных проектов в динамике интеграции государств региона и задачи дальнейшей региональной интеграции.

Особым гостем круглого стола стал посол Ирана в России Казем Джалали. Как передает корреспондент "Вестника Кавказа", в своем выступлении Джалали подчеркнул, что Иран по-прежнему привержен реализации проекта "Север-Юг", для чего требуется завершить строительство железной дороги "Решт-Астара". "Мы уже сделали пробную перевозку по маршруту", - сообщил он.

Казем Джалали подчеркнул, что Иран готов в целом развивать железнодорожное сообщение с Азербайджаном и Россией. Также республика поддерживает использование комбинированных маршрутов грузоперевозок "железная дорога + морской путь".

"Мы готовы работать с Россией по морскому транспортному флоту. Нам нужны суда, которые могли бы перевозить наши вагоны. Мы укрепляем свой флот", - рассказал посол Ирана в России.

Также он обратил внимание, что в скором времени Иран откроет автомобильное сообщение с Азербайджаном и РФ. "Это позволит развивать автомобильные грузоперевозки. Нам необходимо координировать все возможности для экономического сотрудничества, в данном случае - согласовать все вопросы, чтобы не было простоя грузовиков на границах", - призвал Казем Джалали.

Представитель Министерства дорожного и городского развития Ирана Хамед Реза Гейдари также подчеркнул, что Тегеран "добьется строительства коридора "Север-Юг", добавив, что локомотивами проекта являются Иран, Россия и Азербайджан. "Мы работаем над прокладкой железнодорожных и автомобильных путей между нашими странами. Также нам нужно работать над на цифровой составляющей транспортных проектов", - призвал он.

Доцент факультета Мировых исследований департамента русских исследований Тегеранского университета Джахангир Карами, в свою очередь, обратил внимание, что международная кооперация основывается не на одной лишь экономике. "Коридор "Север- Юг" - это еще и гарантия безопасности региона", - пояснил он.

По словам Карами, более чем 20-летний путь к реализации проекта МТК "Север-Юг" имеет несколько причин. Первая среди них - это инфраструктурные ограничения, так как страны традиционно занимались морской торговлей по Каспию, а "Север-Юг" предложил совершенно новый, сухопутный маршрут. Вторая - нет движущего стержня проекта.

"В проекте "Шелкового пути" таким стержнем был Китай. В нашем же случае нет страны, которая готова была бы финансировать этот проект на уровне Китая", - пояснил Джахангир Карами, добавив затем, что стержнем должны быть три страны-участницы проекта - Иран, Россия и Азербайджан.

Третьей причиной он назвал большое число государств, участвующих в проекте, четвертой - политические проблемы между этими странами, пятой - наличие конкурирующих с "Север-Югом" транспортных проектов. "Тем не менее, нам надо использовать все возможности Кавказа и Каспийского моря. "Север-Юг" должен стать мостом между Европой и Азией", - призвал эксперт.

Участниками события были ведущие специалисты по Каспийскому региону из государственных, научных и общественных организаций государств "каспийской пятерки", включая президента Института политических и международных исследований, замглавы МИД ИРИ в 2013-2016 годах Сейеда Мохаммеда Казема Саджапура, председателя и гендиректора Организации свободной зоны "Энзели" Али Осата Акбари Могаддама, руководителя политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгара Велизаде и проректора Университета ADA Фариза Исмаилзаде.