https://news.day.az/politics/1385341.html Туркменистан присоединится к Тюркскому совету в качестве наблюдателя
Туркменистан присоединится к Тюркскому совету в качестве наблюдателя
Туркменистан присоединится к Тюркскому совету в качестве наблюдателя.
Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на "Бизнес Туркменистан".
Впервые вопрос присоединения Туркменистана к Тюркскому совету обсуждался в конце июня текущего года в ходе встречи министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым.
Напомним, что Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Действующими участниками Совета являются Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Турция.
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