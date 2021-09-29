Историческая миссия: об эмоциях в большой политике

27 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью турецкому информационному агентству "Анадолу". Одно из многих, одно из блестящих. Мы уже привыкли к безупречной логике, четкой аргументации и невероятной харизме одного из блестящих политических и государственных деятелей современности.

Но сейчас было другое. Мы увидели, что даже у триумфатора Великой Победы могут проскользнуть эмоции. Президент Ильхам Алиев, взявший азербайджанский народ за руку и вернувший его в Карабах, оказался простым и понятным каждому из нас. Он показал, что он прежде всего Азербайджанец!

Вы же видели, что воспоминания о поездках на освобожденные территории и вынужденных переселенцах, рассказанные во время интервью, растрогали его до глубины огромной души. Он отметил, что вынужденные переселенцы 30 лет пребывали в тоске: "Перед моими глазами постоянно были эти люди, сколько страданий и мучений им пришлось пережить, но они не сломились, выстояли. Это и есть Азербайджан! Это и есть азербайджанский народ!".

Голос Верховного главнокомандующего, с имени которого на устах в бой с врагом шли наши герои, дрогнул. И это была отеческая боль. Это было пропущенное через всего себя понимание мужества, надежды и страданий своего народа.

Президент Ильхам Алиев, в отличие от многих политиков современности, изначально знал о своем главном историческом призвании. Он обещал Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву вернуть Шушу и Карабах, чтобы его истинные хозяева никогда не ощущали себя беженцами и переселенцами. И он сделал это!

Но воздавая должное этому историческому достижению главы государства, не могу не вспомнить и о том, что Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда демонстрировали невероятное эмоциональное единство со своим народом.

Это было видно в ходе их совместных посещений госпиталей и больниц, где лечились получившие ранения в ходе первых дней 44-дневной войны солдаты и офицеры. Слезы Мехрибан- ханум...это была материнская боль. Ею же, материнской болью, были проникнуты и многочисленные обращения к народу в ходе нынешней войны.

Да, у руля страны находятся Личности, которые боль каждого азербайджанца воспринимают, как свою собственную. И которые рады нашей общей Победе больше кого-либо. И которые делают для скорейшего возрождения Карабаха нечто невероятное!

Делают, ибо понимают чувства тех, кто десятилетиями мечтал о том, что вернется в родной, отчий дом. Делают, ибо понимают свою историческую миссию. Делают, потому, что нет для них ценности выше, чем Азербайджан и азербайджанцы. И именно этим, невероятной любовью к Родине и согражданам, Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева отличаются от политиков-временщиков из других стран.

Акпер Гасанов