https://news.day.az/politics/1385425.html Начальник и руководящий состав ГПС посетили Второй Шехидляр хиябаны - ФОТО
Начальник и руководящий состав ГПС посетили Второй Шехидляр хиябаны - ФОТО
28 сентября по случаю первой годовщины Отечественной войны начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев и руководящий состав структуры посетили Второй Шехидляр хиябаны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в пресс-службе ГПС, с уважением была почтена светлая память сынов Родины, возвысившихся на вершину шехидства во имя восстановления территориальной целостности страны, освобождения от оккупации наших земель, возложены цветы на их могилы.
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