Начальник и руководящий состав ГПС посетили Второй Шехидляр хиябаны

28 сентября по случаю первой годовщины Отечественной войны начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев и руководящий состав структуры посетили Второй Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в пресс-службе ГПС, с уважением была почтена светлая память сынов Родины, возвысившихся на вершину шехидства во имя восстановления территориальной целостности страны, освобождения от оккупации наших земель, возложены цветы на их могилы.