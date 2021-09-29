https://news.day.az/politics/1385452.html Премьер Грузии прибыл с визитом в Азербайджан
Премьер Грузии прибыл с визитом в Азербайджан
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 29 сентября прибыл с визитом в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В аэропорту Гарибашвили встречали вице-премьер Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица Азербайджана.
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