Премьер Грузии прибыл с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 29 сентября прибыл с визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В аэропорту Гарибашвили встречали вице-премьер Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица Азербайджана.