Религиозные конфессии Азербайджана распространили обращение в связи с годовщиной начала Отечественной войны

Главы религиозных конфессий Азербайджана распространили обращение в связи с годовщиной начала Отечественной войны.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК), передает Day.Az.

"Мы отмечаем первую годовщину, прошедшую со дня 27 сентября 2020 года, навсегда вошедшего в историю азербайджанского народа. Эта дата навсегда останется в памяти как точка отсчета на пути к великой победе. Мировое сообщество стало свидетелем непоколебимого единства власти и народа. Исторический азербайджанский город Шуша был героически освобожден от оккупации и возвращен законным хозяевам. Историческая Шушинская декларация, подписанная Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом братской Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сформировала новую геополитическую ситуацию в регионе", - говорится в обращении.

Как подчеркивается в документе, главы религиозных конфессий с большой верой и надеждой смотрят в будущее Азербайджанского государства.

"Главный источник этого вдохновения - принципиальная и решительная позиция Президента Ильхама Алиева, проводимые в стране широкомасштабные восстановительные работы, роль соратника главы Азербайджанского государства, политического и общественного деятеля, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в реализации социально-экономических программ, направленных на процветание народа. Трепетное отношение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к семьям шехидов и участникам войны, раненным военнослужащим, материальная и моральная поддержка, руководство программами социальной помощи высоко оцениваются гражданами", - говорится в обращении.

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