Сахиба Гафарова призвала парламент Казахстана признать Ходжалинский геноцид

Находящаяся в Казахстане с официальным визитом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время встреч с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным призвала казахский парламент признать Ходжалинский геноцид.

Как сообщили Day.Az, председатель Милли Меджлиса всесторонне информировала своего коллегу о Ходжалинском геноциде, со времени совершения которого вскоре исполнится 30 лет. Некоторые международные организации и парламенты многих стран уже признали эту трагедию геноцидом, заметила спикер, добавив, что и парламенту Казахстана пристало выразить своё отношение к этому тяжкому преступлению против человечности.

На встречах председатель Милли Меджлиса также говорила о прекращении тридцатилетней армянской оккупации азербайджанских земель в результате победы, одержанной нашим государством в 44-дневной Отечественной войне, о восстановлении полностью разрушенных Арменией за время оккупации городов и сёл на этих землях и о широкомасштабных инфраструктурных проектах.

Следует сказать, что председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с председателем Сената парламента Казахстана Мауленом Ашымбаевым тоже выделила тему Ходжалинского геноцида и выразила надежду на то, что встречная сторона сделает соответствующие шаги в этой связи.