Глава МИД Чехии едет в Азербайджан

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек вместе с бизнес-делегацией посетит Азербайджан и Армению 29 сентября-1 октября, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.

В Азербайджане Кульганек своим выступлением откроет чешско-азербайджанский бизнес-форум, тем самым подтвердив заинтересованность чешских компаний в участии в торговых тендерах и инфраструктурных проектах. Во время визита также ожидается подписание Соглашения о сотрудничестве в области энергетики.