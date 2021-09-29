https://news.day.az/politics/1385645.html Глава МИД Чехии едет в Азербайджан
Глава МИД Чехии едет в Азербайджан
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек вместе с бизнес-делегацией посетит Азербайджан и Армению 29 сентября-1 октября, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.
В Азербайджане Кульганек своим выступлением откроет чешско-азербайджанский бизнес-форум, тем самым подтвердив заинтересованность чешских компаний в участии в торговых тендерах и инфраструктурных проектах. Во время визита также ожидается подписание Соглашения о сотрудничестве в области энергетики.
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