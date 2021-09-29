Сахиба Гафарова обсудила двусторонние отношения с президентом Казахстана

29 сентября находящаяся в Казахстане с официальным визитом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, передает Day.Az.

Тепло приветствуя Гафарову, президент Токаев засвидетельствовал своё удовлетворение высоким уровнем отношений между Казахстаном и Азербайджаном и, поздравляя нашу страной с победой в Отечественной войне, сказал об ещё большем развитии наших древних взаимоотношений с обретением двумя государствами независимости. Взаимоотношения, развитые великим лидером Гейдаром Алиевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, ныне с успехом продолжаются главами двух государств, по словам Президента Касым-Жомарта Токаева, попросившего передать его приветствия Президенту Ильхаму Алиеву.

Поблагодарив за сердечный приём, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила признательность за приветствия Президенту Ильхаму Алиеву и сказала, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном вышли на совершенно новый уровень после того, как два государства стали независимыми. Отрадно, сказала Гафарова, что в следующем году мы будем отмечать тридцатилетие дипломатических отношений между нашими странами.

Затем председатель Милли Меджлиса информировала президента Казахстана о связях между двумя парламентами. Двусторонние отношения движутся по восходящей и в парламентском измерении, отметила она. В законодательных собраниях обоих стран действуют группы дружбы. Азербайджанские и казахские депутаты обмениваются визитами и проводят регулярные встречи под эгидой влиятельных международных парламентских организаций, что вносит свой вклад в развитие двусторонних отношений. Спикер особо указала на важность сотрудничества в рамках ТюркПА.

Вслед за этим, председатель Милли Меджлиса Гафарова всесторонне информировала президента Казахстана Токаева о победе, которую Азербайджан добыл в 44-дневной Отечественной войне, и о сложившейся в регионе новой обстановке. Действуя под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, Армия Азербайджана в 2020-м году освободила наши земли от продлившейся тридцать лет армянской оккупации и восстановила территориальную целостность страны. Вместе с тем, азербайджанская сторона самостоятельно исполнила резолюции Совета безопасности ООН. Карабахский конфликт уже сдан в архивы истории; меж тем, Азербайджан сейчас занимается восстановительной и созидательной работой на своих освобождённых территориях. Спикер припомнила также, что Армения в период оккупации зверски разрушила расположенные в тех районах города, сёла, исторические и культурные памятники нашего народа, а также его мечети. Делегация Казахстана приезжала в Азербайджан и посещала Шушу и Физулинский район, своими глазами увидев последствия творившегося там армянского вандализма.

Говоря затем о политике геноцида Армении в отношении Азербайджана, председатель Милли Меджлиса высказала пожелание, чтобы и парламент Казахстана выразил своё отношение к этому вопросу накануне тридцатилетия Ходжалинского геноцида.

На встрече обсуждались и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.