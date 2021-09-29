Сахиба Гафарова на переговорах с председателем Сената парламента Казахстана

В рамках своего официального визита в Казахстан председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 29 сентября встретилась с председателем Сената парламента Казахстана Мауленом Ашымбаевым, передает Day.Az.

Приветствовавший председателя Милли Меджлиса председатель Сената казахского парламента поздравил Азербайджан с победой в Отечественной войне, затронул тему двусторонних дипломатических связей и отметил развитие отношений в период независимости.

Были упомянуты общие ценности, объединяющие Азербайджан и Казахстан. Ашымбаев сообщил о большом потенциале расширения связей, прежде чем высоко оценить лепту, внесённую Азербайджаном в сотрудничество под эгидой ТюркПА, и поделиться мыслями о перспективах роста межпарламентских отношений.

Благодаря за искренний приём, Сахиба Гафарова выразила удовлетворение своим визитом в Казахстан, а также обсуждениями и встречами, проведёнными в контексте 10-го пленарного заседания ТюркПА.

По словам Сахибы Гафаровой, главы двух государств играют особую роль в расширении двустороннего сотрудничества. За истёкшие годы между нашими странами выстроена мощная правовая база взаимоотношений, а группы дружбы в обоих парламентах работают с полной отдачей в направлении расширения наших межпарламентских связей, отметила Гафарова.

Подчёркивая успешное развитие отношений двух стран, Сахиба Гафарова выразила уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества во время председательства Казахстана в ТюркПА. Было отмечено значение экономических связей и упомянута похвальная деятельность азербайджанских компаний в Казахстане и казахских - в Азербайджане.

Необходимо продолжать наше взаимодействие в региональных и международных организациях, по словам председателя Милли Меджлиса, отметившей, что это взаимодействие служит пользе наших стран и народов.

В ходе беседы прозвучала высокая оценка деятельности наших стран под эгидой Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

Повествуя о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, председатель Милли Меджлиса заявила, что наша победоносная армия, руководимая Президентом и Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, освободила азербайджанские земли от тридцатилетней оккупации Арменией. Таким образом, наша страна восстановила свою территориальную целостность. Конфликт уже отошёл в область истории, вопрос статуса Карабаха раз и навсегда стёрт с повестки дня, а Азербайджан занимается тем, что восстанавливает и отстраивает свои освобождённые районы. Армения разрушила и разграбила наши города и сёла в период оккупации, вот почему эти территории напоминают Хиросиму. Члены делегации казахского парламента, на днях находившейся в Азербайджане, отправились в те районы и смогли воочию убедиться царящей в них реальности.

Председатель Милли Меджлиса также сообщила коллеге о приближении тридцатилетней годовщины Ходжалинского геноцида, учинённого Арменией против Азербайджана. Парламенты многих стран признали этот геноцид, и было бы хорошо, если бы то же самое сделал бы и парламент Казахстана, сказала она.

На встрече проходил также обмен мнениями на другие темы, интересующие обе стороны.

Затем председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и члены делегации направились к монументу "Астана-Байтерек" в городе Нурсултан, где им рассказали об этом монументе.

Нашу делегацию сопровождала председатель Комитета по международным связям, обороне и безопасности Мажилиса казахского парламента Айгуль Куспан.