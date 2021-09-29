В Одессе почтена память шехидов Отечественной войны

Азербайджанская диаспорская организация "Бирлик", функционирующая в Одесской области, провела мероприятие, посвященное 27 сентября - Дню памяти, передает Day.Az.

В церемонии почтения памяти, организованной в Доме Азербайджана, приняли участие генеральный консул Турции в Одессе Бирей Йылмазсой, гази Отечественной войны и члены правления организации "Бирлик". Мероприятие началось почтением минутой молчания памяти шехидов, погибших за территориальную целостность нашей страны.

На церемонии выступили председатель правления организации "Бирлик" Ровшан Гулиев, член правления Фазиль Аскеров, генеральный консул Бирей Йылмазсой. Было отмечено, что наш народ, азербайджанцы мира и тюркский мир склоняют головы перед всеми шехидами и гази, освободившими Карабах от армянской оккупации, внесшими вклад в блестящую Победу, и выражают им признательность. Подчеркнув, что победа, одержанная Вооруженными силами Азербайджана под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, вписана в историю золотыми буквами, выступавшие высоко оценили морально-политическую поддержку Турции нашей стране.

Гази II Карабахской войны Шахин Керимов, говоря о боевых впечатлениях, констатировал, что освобождение каждого села, поселка и города от оккупации вселяло в военнослужащих наших Вооруженных сил поистине праздничное настроение. "Самым счастливым днем для меня стал день освобождения родного села от оккупации", - сказал наш гази.

Мероприятие завершилось демонстрацией видео- и фотоматериалов, посвященных Отечественной войне.