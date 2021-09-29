https://news.day.az/politics/1385699.html На открытиях памятников Героям Отечественной войны в зарубежных странах будет исполняться Государственный гимн Азербайджана
На открытиях памятников Героям Отечественной войны в зарубежных странах будет исполняться Государственный гимн Азербайджана
Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление № 115 от 29 марта 2020 года об утверждении "Правил исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики на торжественных мероприятиях, проводимых Азербайджаном на территории иностранного государства".
Как передает в среду Day.Az, согласно изменению, отныне Государственный гимн Азербайджана будет исполняться на территории иностранного государства и на открытиях мемориальных досок и памятников Героям Отечественной войны Азербайджана.
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