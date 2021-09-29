https://news.day.az/politics/1385714.html Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан
Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан
В среду завершился визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул.
В аэропорту грузинского премьера провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре