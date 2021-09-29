Выборы без выбора? Японская государственная машина против Фарида Гаибова

5-7 ноября в турецкой Анталье пройдет очередной Конгресс Международной федерации гимнастики (FIG), где делегаты мероприятия выберут очередного президента FIG. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, претендентов на этот авторитетный пост два - президент Европейской гимнастики, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, а также действующий глава FIG, японец Моринари Ватанабе.

Фарид Гаибов - один из самых успешных спортивных функционеров: с 2006 года он являлся генеральным секретарем Федерации гимнастики Азербайджана. В 2017 году Гаибов был избран президентом Европейского гимнастического союза, в дальнейшем переименованного в Европейскую гимнастику (European Gymnastics). 7 сентября 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Фарида Гаибова на пост министра молодежи и спорта страны.

Соперник Гаибова на выборах, Ватанабе возглавляет FIG с 2016 года. Его полномочия должны были истечь в прошлом году, но были продлены из-за пандемии коронавируса. Впрочем, Ватанабе судя по всему, не настроен на честную борьбу за высокий пост. Авторитетное британское издание Insidethegames.biz раскрыло скандальные подробности происходящего вокруг выборов президента FIG. Так, выяснилось, что к лоббированию кандидатуры Ватанабе подключилось японское правительство!

Издание отмечает, что власти Японии распространили поручение для посольств страны по всему миру с заданием всячески содействовать переизбранию Ватанабе. Кроме того, как действующий глава FIG Ватанабе бесплатно раздает национальным федерациям различное оборудование - в надежде на поддержку.

"Сотрудники посольств Японии в разных странах мира рассылают письма в федерации гимнастики этих стран, пытаясь организовать встречу "для обсуждения выборов". В частности, в одном из таких писем, с которым у нас получилось ознакомиться, сотрудник японского посольства отмечает, что Япония "поддерживает кандидатуру Ватанабе" и в этой связи ищет "возможность встретиться с кем-либо из федерации, имеющим соответствующие полномочия", - пишет издание.

В другом подобном письме сотрудники посольства предлагают "ознакомиться с предвыборной программой Моринари Ватанабе", подчеркивая что его кандидатуру категорически поддерживает Япония.

Сам Ватанабе при этом фактически признал, что для его "поддержки" привлекается японская государственная машина. "Я уважаю правила FIG. Я хотел бы поделиться своими идеями со всеми национальными федерациями гимнастики, и посольства Японии помогают мне представить себя кандидатом на пост президента FIG в национальных федерациях гимнастики, которые я не могу посетить", - заявил японец.

Что же касается бесплатной раздачи спортивного оборудования, то генсек FIG Николя Бомпан заявил, что процесс происходил прозрачно и "направлен на помощь федерациям, которые не могут себе позволить приобрести дорогостоящее оборудование". Тем не менее, с июля - после разразившегося скандала - акцию по бесплатной передачи оборудования прервали.

Выборы президента FIG пройдут совсем скоро - и уже в начале ноября международное гимнастическое сообщество увидит, будут ли выборы президента FIG выборами без выбора.