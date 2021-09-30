https://news.day.az/politics/1385832.html Азербайджан и Беларусь обсудили вопросы военного сотрудничества
Азербайджан и Беларусь обсудили вопросы военного сотрудничества
Азербайджан и Беларусь обсудили вопросы военного сотрудничества ракетно-артиллерийских войск, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Обсуждения по вопросам развития ракетно-артиллерийских войск прошли в ходе рабочей встречи с находящейся в Баку белорусской делегацией.
На встрече был проведен обмен мнениями по военному и военно-техническому сотрудничеству в этой сфере, его расширению и взаимному обмену опытом.
В рамках визита в Азербайджан делегация Беларуси посетит воинские части ракетно-артиллерийских войск.
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