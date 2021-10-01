Азербайджану не стоит реагировать на истерики побежденного

Резолюция ПАСЕ стоит дешевле бумаги, на которой она напечатана. Дело в том, что это декоративный бюрократический орган, сама по себе ПАСЕ ничего не решает, это не Еврокомиссия.

Европейские политические локомотивы очень своекорыстны. Мы имеем в виду Францию и Германию прежде всего. С другой стороны, они не самостоятельны в принятии такого решения, прежде всего, в формате НАТО. Это ключевой момент. На мой взгляд, эта резолюция даже не столько антиазербайджанская, сколько антитурецкая. Это следствие абсолютно деструктивной позиции некоторых стран Европы. Прежде всего Франции в отношении действий турецкого руководства. Поэтому все, что связано с вненатовскими союзами - в данном случае союз Турции и Азербайджан, - начинает вызывать вот такую, я бы сказал, рефлекторную реакцию. Это именно рефлекторная реакция, в ней нет никакой логики, вы ее там не найдете. Там есть рефлексы, но нет разума. В любом случае, такая однобокая позиция ПАСЕ говорит о двойных стандартах. Существуют документы, которые лежат в основе международного права, существует Мадридский протокол, существует реальность и действительность, включая и гуманитарные последствия, в том числе и армянской агрессии.

Много лет ПАСЕ не давала оценки действиям Армении, не стоит их ждать и сейчас. Общественность и реальные политики должны рассматривать все это не более чем индикатор двойных стандартов и дальше продолжать реализовывать реальную политику и не реагировать на такие рефлекторные действия.

Эта резолюция не вписана в реальный политический процесс. Посмотрите что происходит. Армянское руководство переселилось в какую-то виртуальную реальность. Все возможности для мирного урегулирования процесса были упущены. Что касается мотивации армянского руководства... Ну, тут, наверное, надо обращаться не к политологам и экспертам, а к специалистам по психиатрии. Нельзя даже просто сопоставлять фигуры лидеров Азербайджана и Армении, потому что само по себе это сопоставление будет унизительным для Азербайджана.

Посмотрите, кто такой Президент Ильхам Алиев. Это фактически единственный на постсоветском пространстве политик, который имеет именно политическое образование, это международник высшего класса. Для нас, для российских экспертов принципиально важно, какое образование, какой взгляд на глобальную политику руководитель Азербайджана получил в стенах МГИМО и Академии международных отношений. Сопоставлять его с Николом Пашиняном просто неверно.

Но обвинять во всем одного Пашиняна было бы неправильно - его выбрал армянский народ и с этого момента он несет солидарную ответственность за действия своего руководства. И это уже серьезно.

Я могу представить себе определенную эйфорию в армянском обществе в связи с этой резолюцией, но, как я уже отметил, она не стоит даже бумаги на которой напечатана. Поэтому на нее не стоит обращать внимания. Что касается представителей европейских стран, которые за это проголосовали, то тут вопрос того, чего нет - вопрос политической совести. И, опять же, вопрос новой реальности. Им предстоит быть в этой новой реальности - либо с ней смиряться, либо в нее вписываться. Человек, который неадекватно оценивает реальность, опасен не только для окружающей среды, он опасен, прежде всего, для себя. Это неадекватное поведение чревато и ничего общего не имеет со стратегическим мышлением. Отсутствие стратегического мышления, в лучшем случае заведет страдающего оным в тупик. Если ПАСЕ решило зайти в очередной тупик, то вскоре ассамблея встанет перед вопросом: как из него выходить? Это произойдет, когда протрут глаза и увидят, что, вообще-то, реальность далека от того, что они изложили на бумаге.

Мое личное мнение таково: азербайджанским политикам и обществу лучше не обращать на все это внимание. Перешагнули - и пошли дальше.

Кстати, азербайджанские СМИ пишут о фильме журналиста Тимофея Ермакова о Карабахе, который несколько дней демонстрировался в России и отражал армянскую позицию. Тут ситуация та же, что и с резолюцией ПАСЕ. Фильм этот для российского общества не значит ничего. Выйдите в Москве на улицу, спросите "а вы смотрели? Как относитесь?". В лучшем случае просто пожмут плечами. Для России этот фильм как капля на горячий камень - остался незамеченным.

Я беседовал с автором этого фильма Тимофеем Ермаковым. Могу сказать, у самого него произошло определенное осмысление ситуации. Армянская сторона просто сыграла на журналистских рефлексах.

Этот фильм, как и резолюция, оказались предназначены больше для внутреннего употребления в Армении. Чуть-чуть подбодрили армян после поражения, возможно, простимулировали реваншистские настроения. И не больше.

Не стоит поддаваться на провокации. Азербайджан одержал Победу, а философия и самоощущение победителя исключают эмоциональные и рефлекторные реакции. Я понимаю, что тридцать лет жить в условиях информационной агрессии, постоянно отбиваться и обороняться было серьезным испытанием. Теперь пора сосредоточиться на мысли, что это очень серьезный итог в процессе обретения Азербайджаном полной международной политической субъектности. При том, что Армения катастрофически эту субъектность утрачивает.

Роман Газенко,

российский публицист, политтехнолог, профессор Мариборского университета