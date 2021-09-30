https://news.day.az/politics/1385892.html Джейхун Байрамов на переговорах с главой МИД Чехии
Джейхун Байрамов на переговорах с главой МИД Чехии
В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его чешского коллеги Якуба Кулханека в формате один на один.
Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Trend
Напомним, что 30 сентября глава МИД Чехии прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
В рамках визита Якуба Кулханека принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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