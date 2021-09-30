Джейхун Байрамов на переговорах с главой МИД Чехии

В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его чешского коллеги Якуба Кулханека в формате один на один.

Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Trend

Напомним, что 30 сентября глава МИД Чехии прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В рамках визита Якуба Кулханека принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев.