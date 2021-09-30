"Эта Марго сломалась, несите другую"

Крестная мама всея армян, главный редактор МИА "Россия Сегодня", информационного агентства "Sputnik" и телеканала RT Маргарита Симонья попала в немилость к своим соотечественникам.

Одиозную пропагандистку, которая уже на протяжении многих лет паразитирует на крупных медиа-структурах России, загребая миллионы за счет российских налогоплательщиков и нанося серьезный ущерб государственным интересам страны проживания, не уличал в непрофессионализме, во лжи и подтасовке фактов разве что ленивый. Причем это делают не только "зловредные иностранные агенты", но и российские коллеги по цеху, и даже непосредственно собственные партнёры, вроде американского журналиста Ларри Кинга, либо канадского актёра Уильяма Шетнера. (Подробнее о подтасовках симоньяновских контор можно почитать тут).

Примечательно, что накануне видеохостинг Youtube удалил безвозвратно два немецких канала RT за ложную информацию, что вызвало у "королевы" российских СМИ нешуточную истерику.

И в этот же день Марго умудряется вляпаться в очередной скандал с фейками, только на этот раз под прицел критики она попала на своей малой родине.

Дело в том, что накануне ряд крупных российских СМИ, в числе которых был и симоньяновский телеканал RT, опубликовал заявление президента России Владимира Путина, озвученное им на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором он говорит, что влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе.

После данной публикации в армянском обществе всколыхнулась новая волна антироссийской истерии, и пользователи сети начали наперебой оскорблять российского президента, желать ему смерти, проклинать Россию и русских в целом.

Какого же было удивление диванных вояк в Армении, когда через некоторое время другое ее СМИ публикует опровержение и заявлет, что мол Владимир Владимирович ничего такого не говорил.

Армянское представительство симоньяновского "Sputnik" заявляет, что "слова Путина о Карабахе исказили" и "приписали фразу, которой он попросту не говорил". Выходит, что Симоньян на одном возглавляемом ею информационном ресурсе слова российского президента исказила, а на другом сама же себя опровергла? Похоже, известная боброедка страдает "раздвоением личности".

В итоге неудобно получилось перед соплеменниками. Ведь из-за ее дезинформации им пришлось обнажить свою сущность раньше времени, излив накапливаемую желчь в адрес ближайших союзников и раскрыв свое истинное отношение к ним, свои грандиозные планы по поиску новых союзников.

Обескураженные подобной подставой соотечественники Марго не удержались от подколок в ее адрес. Указанные выше скрины сопровождаются в армянских телеграм-каналах издевательской подписью "Эта Марго сломалась, несите другую".

Видимо, страдающая патологическим пристрастием к вранью Симоньян, настолько заигралась в "двойного агента", что теперь своими фейками наносит ущерб не только государственным интересам России, но и армян, невольно демонстрируя миру их истинное лицо.

Талех Агавердиев