https://news.day.az/politics/1386004.html Путин и Эрдоган обсудили Карабах и делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией
Путин и Эрдоган обсудили Карабах и делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией
Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи обсудили ситуации в Сирии, Афганистане, Ливии и Нагорном Карабахе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Региональные конфликты также плотно были на повестке дня, обменялись мнениями по Сирии детально, говорили по Афганистану, по Ливии и, конечно же, речь заходила и по нагорнокарабахскому урегулированию," - сказал Песков.
Он отметил, что с российской стороны было подчеркнуто, что стороны должны искать компромиссные решения по делимитации границы и по развитию транспортной инфраструктуры.
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