Путин и Эрдоган обсудили Карабах и делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией

Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи обсудили ситуации в Сирии, Афганистане, Ливии и Нагорном Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

"Региональные конфликты также плотно были на повестке дня, обменялись мнениями по Сирии детально, говорили по Афганистану, по Ливии и, конечно же, речь заходила и по нагорнокарабахскому урегулированию," - сказал Песков.

Он отметил, что с российской стороны было подчеркнуто, что стороны должны искать компромиссные решения по делимитации границы и по развитию транспортной инфраструктуры.