Армения должна выполнить свои обязательства по Зангезурскому коридору - президент Турции
Армения должна выполнить свои обязательства по Зангезурскому коридору.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов, сопровождавших его в ходе визита в Россию.
Он отметил, что Зангезурский коридор создаст важные возможности для всего региона.
По его словам, автомобильная и железная дороги, которые будут построены в рамках этого коридора, создадут для всех стран региона новые торгово-экономические возможности.
"Азербайджан ведет большую работу для создания этого коридора. Разумеется, и армянская сторона должна выполнять свои обязательства по этому коридору", - сказал Эрдоган.
Он также сообщил, что президент России Владимир Путин в любой момент готов обсудить инициативу "Платформа шести", в состав которой могут войти три страны Южного Кавказа, а также Турция, Россия и Иран.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре