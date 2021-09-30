Азербайджан – братское государство, последовательно и бескорыстно поддерживающее Беларусь

Азербайджан был и остается нашим стратегическим партнером, братским государством, которое последовательно и бескорыстно поддерживает Беларусь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сказал 30 сентября, принимая верительные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиева.

Президент Беларуси от имени страны в целом и от своего лично выразил благодарность всему азербайджанскому народу и своему другу Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за доверие и надежность.