Милли Меджлис утвердил еще один международный документ

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил еще один международный документ, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend,

На пленарном заседании парламента 30 сентября был обсужден законопроект об утверждении соглашения, заключенного в форме обмена письмами, подписанными 31 мая и 21 июня 2021 года, между правительством Азербайджана и Фондом народонаселения ООН.

Выступившие депутаты отметили, что это соглашение внесет важный вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и ООН.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.