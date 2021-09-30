Жертвами армянского террора на 4-й день Отечественной войны стали два жителя села в Тертере

В результате артобстрела Тертера армянской оккупационной армией на четвертый день 44-дневной Отечественной войны погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения. Погибшие были жителями села Демирчиляр Тертерского района Шахин Ибрагимов и его родственник Музаффар Алиев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, М.Алиев прибыл в райцентр, чтобы проводить Ш.Ибрагимова на фронт.

У 34-летнего Ш.Ибрагимова остались двое малолетних детей. Кроме того, во время обстрела осколочные ранения получили его отец Махмуд Ибрагимов и двоюродный брат Фуад Ибрагимли.

Представляем вниманию читателей репортаж Trend TV, в котором рассказывается об этой трагедии.