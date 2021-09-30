https://news.day.az/politics/1386095.html Жертвами армянского террора на 4-й день Отечественной войны стали два жителя села в Тертере - репортаж Trend TV - ВИДЕО
Жертвами армянского террора на 4-й день Отечественной войны стали два жителя села в Тертере - репортаж Trend TV - ВИДЕО
В результате артобстрела Тертера армянской оккупационной армией на четвертый день 44-дневной Отечественной войны погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения. Погибшие были жителями села Демирчиляр Тертерского района Шахин Ибрагимов и его родственник Музаффар Алиев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, М.Алиев прибыл в райцентр, чтобы проводить Ш.Ибрагимова на фронт.
У 34-летнего Ш.Ибрагимова остались двое малолетних детей. Кроме того, во время обстрела осколочные ранения получили его отец Махмуд Ибрагимов и двоюродный брат Фуад Ибрагимли.
Представляем вниманию читателей репортаж Trend TV, в котором рассказывается об этой трагедии.
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