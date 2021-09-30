Россия не стала голосовать по проармянскому докладу в ПАСЕ

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не участвовала в голосовании при принятии доклада "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил сегодня на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

По его словам, в ходе обсуждения документа в ПАСЕ в российскую делегацию поступили обращения от Азербайджана и Армении.

"Учитывая посредническую роль России, наша делегация в ПАСЕ не участвовала в процессе голосования по документу. Мы неоднократно отмечали, что устойчивым и долгосрочным решением проблемы, связанной с инцидентами на отдельных пунктах границы Азербайджана с Арменией, является создание комиссии по делимитации государственной границы между двумя странами. Предложения о начале переговорного процесса с российской стороны были представлены Баку и Еревану. Ждем реакции наших партнеров", - отметил он.