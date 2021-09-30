https://news.day.az/politics/1386145.html В Милли Меджлисе предложили называть улицы именами шехидов
В Милли Меджлисе предложили называть улицы именами шехидов
В парламенте Азербайджана предложили называть улицы именами шехидов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Считаю, что необходимо изменить правила присвоения названий улицам, и для увековечивания имен шехидов дать этим улицам их имена", сказал депутат Этибар Алиев в ходе обсуждения поправок в закон "Об увековечивании имени шехида и льготах для семей шехидов" на сегодняшнем пленарном заседании.
Он отметил, что в Азербайджане достаточно улиц, которым можно присвоить имена шехидов.
Депутат Ильхам Мамедов добавил, что полномочие по присвоению названий улицам в городах и районах нужно передать районным исполнительным властям.
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