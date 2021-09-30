Коридор "Север-Юг" как драйвер экономического развития прикаспийских стран

Необходимость создания международного транспортного коридора "Север-Юг" обсуждается прикаспийскими государствами уже двадцать лет. Настало время переходить от слов к делу.

К такому выводу пришли участники международного круглого стола "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал", который прошел 28 сентября в Москве на площадке Торгово-промышленной палаты РФ.

Особенностью мероприятия стало очное участие в его работе представителей сразу трех стран "каспийской пятерки" - к устойчивому диалогу между экспертами России и Азербайджана присоединились ученые и политики из Исламской Республики Иран.

Открывая конференцию, модератор Гюльнара Мамедзаде отметила, что организаторы ставили целью обратить внимание экспертов на перспективы экономического сотрудничества на пространстве интересов России, Азербайджана и Ирана на Каспии.

- Наши страны обладают значительным потенциалом для наращивания взаимовыгодного экономического сотрудничества, что создает возможности для поддержания стабильного политического диалога и дальнейшего развития гуманитарных связей между общества России, Азербайджана и Ирана, - сказала Г. Мамедзаде.

С приветственными словами к участникам обратились директор Департамента внешних связей и работы с деловыми советами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Александр Копков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в России Казем Джалали, а также один из организаторов мероприятия исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова. Все они отметили важность подобных экспертных встреч, которые позволяют находить точки соприкосновения и создавать атмосферу доверия и взаимопонимания в стратегическом регионе.

- Потенциал торгово-экономического сотрудничества в Прикаспийском регионе далеко еще не реализован, - отметил в своем выступлении представитель ТПП РФ А. Копков. - У нас с национальными торгово-промышленными палатами стран "пятерки" идет активный диалог, в частности, в частности, мы создали Международный совет делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран региона "Деловой Каспий", который, мы надеемся, поможет всем нам выйти на новый качественный уровень и реализацию того потенциала, который у нас есть по всем направлениям экономического сотрудничества. Данное мероприятие имеет для нас прикладное значение, в связи с чем я хотел бы поблагодарить организаторов за предоставленную возможность всем заинтересованных участникам конференции обменяться взглядом на происходящие процессы и, возможно, наметить планы для дальнейшего сотрудничества.

Посол Ирана в России Казем Джалали в своем приветствии поблагодарил российское правительство за проведение экспертных семинаров, посвященных развитию международной кооперации в Прикаспийском регионе.

- Внешняя политика Ирана с целью развития сотрудничества и отношений с соседними и региональными странами, а также развитие транспортных маршрутов в регионе является одним из важнейших механизмов сотрудничества в регионе, а трансконтинентальный путь "Север - Юг" является одним из самых важных транспортных проектов в регионе. По прошествии двух десятилетий с момента договоренности между странами, находящимися на пути этого коридора, были достигнуты определенные успехи, однако, этого недостаточно, - отметил посол и призвал интенсифицировать процесс разработки новых технических приложений к соглашению о коридоре, чтобы определить соответствующие методологии.

Поприветствовал конференцию и заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран в 2013-2016 гг., президент Института политических и международных исследований Сейед Мохаммед Казем Саджапур (г. Тегеран), он отметил, что "высокий уровень отношений между Россией, Азербайджаном и Ираном способствует раскрытию экономического потенциала всего региона и открытию региона для дальнейшего развития двусторонних связей между нашими государствами".

Тема МТК "Север-Юг" стала центральной для всей конференции, ведь, по убеждению всех участников, именно он должен сыграть ключевую роль в развития транзитного потенциала региона.

- Географически страны Каспийского региона являются естественным сухопутным мостом между двумя ведущими экономическими центрами мира - растущей Индией и Евросоюзом, - обратил внимание участников конференции управляющий директор ассоциации "Афанасий Никитин" Игорь Гоц (г. Москва, Российская Федерация), - Однако стихийно эти предпосылки не перерастут в инструменты, способные реализовать транзитный потенциал. Это возможно осуществить только через создание международного транспортного коридора, о котором говорят уже двадцать лет, но который так и не появился. Что этому мешает? Индия и Европа имеют возможность коммуницировать и без коридора "Север-Юг", и для того, чтобы какая-то часть грузопотока пошла через него, "Север-Юг" должен представлять из себя конкурентоспособный целостный продукт, востребованный обоими центрами. Необходимо создать комплексный, многоотраслевой и международно согласованный проект коридора "Север-Юг", который по своим основным показателям будет востребован потребителями транспортных услуг и при этом станет районом развития национальных экономик. Наше предложение - приступить к разработке стратегического плана коридора "Север-Юг" на основе современных цифровых технологий с учетом на перспективу тех технологических тенденций, которые по расчетам будут востребованы в ближайшие 20-30 лет.

Коллегу поддержал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, который рассказал о возможностях расширения транзитного потенциала за счет активизации использования уже действующих железнодорожных сообщений, соединяющих страны Южного Кавказа, с перспективой выхода на Индию.

- Летом текущего года был протестирован мультимодальный сервис отправки грузов из Финляндии в Индию по цепочкам, используя железные дороги и автомобильный транспорт до Ирана, откуда уже морем были отправлены в Индию. Общее время пути с учетом загрузки-разгрузки составило не более 30 суток, в связи с чем отправка груза была признана успешной. Таким образом, перспективность развития данного направления в условиях нестабильной международной обстановки доказана, и от этого все страны региона только выиграют, - заключил руководитель политологического клуба "Южный Кавказ".

С российским и азербайджанским экспертами согласился заместитель генерального директора Бюро Коммерциализации и связей с ассоциациями Министерства дорог и городского развития Ирана Хамед Реза ХЭЙДЭРИ (г. Тегеран). Он обозначил стратегические линии развития кооперации на Каспии и сделал ряд предложений, в частности, от имени своего министерства было предложено создание единого оператора мультимодальных перевозок, что вызвало живой отклик участников конференции:

- При это важно добиться того, чтобы МТК "Север-Юг" стал коридором развития для наших стран, - завершил свое выступление представитель министерства.

Иранские эксперты всесторонне проанализировали не только экономическую и логистическую составляющую МТК "Север-Юг", но также обратили внимание коллег на важность гуманитарного аспекта в экономических процессах и формирование системы региональной безопасности.

- С учетом того, что Каспийский регион рассматривается как подсистема с четырьмя водными пространствами, значение МТК "Север-Юг" значительно возрастает - он предстает как серьезные геополитический инструмент и драйвер экономического развития прикаспийских стран, что не может не вызывать обеспокоенность со стороны внешних игроков, - подчеркнул Кайхан Барзегар, директор Института стратегических исследований Ближнего Востока в Тегеране.

Мандана Тишехьяр, профессор Университета имени Алламе Табатабаи (г. Тегеран) отметила, что "требуется разработка новой концепции экономического развития региона и артикуляция тех рисков и угроз, которые исходят от сил, не заинтересованных в формировании на Каспии мощного регионального центра. От каждой из наших стран на локальном уровне зависит эффективность тех усилий, которые мы прикладываем для построения общей модели экономического сотрудничества и политического диалога. В этом ракурсе представляются очень важными подобные экспертные встречи".

Коллег поддержал иранский политолог Рухолла Моддаббер, подчеркнув важность в этой связи гуманитарного, культурного обмена для исключения неверной интерпретации сообщений в СМИ друг о друге и нивелирования негативного эффекта от информационных вбросов, цель которых поссорить наши народы.

Не обошли стороной и вопросы развития транспортных сообщений на Кавказе. Так, Алиреза Бикдели, посол Исламской Республики Иран в Турецкой Республике (с 2013 по 2016), эксперт Валдайского клуба, поднял вопрос важности открытия Кавказской железной дороги.

- Это устранит многие препятствия на пути экономической интеграции в экономических отношениях между Ираном и странами региона и завершить выстраивание комплексных логистических цепочек, без которых сложно говорить о полноценно действующем сухопутном маршруте между Востоком и Западом, - отметил иранский дипломат.

Тему развития транспорта на Южном Кавказе развил Фарид Шафиев, председатель правления Центра анализа международных отношений (г. Баку), который высказал видение Азербайджана по вопросу создания Зангезурского канала:

- Несмотря на формируемые в СМИ негативные оценки идеи формирования Зангезурского коридора, от его развития выиграют все региональные игроки, в частности, Россия получит железную дорогу с Арменией, ведь никакого сухопутного сообщения между этими двумя странами сегодня нет. Нам необходимо не допустить негативного влияния внешних сил на сотрудничество между нашими странами, - отметил политолог.

В завершение конференции организатор А. Трапезникова выразила особую благодарность послу Ирана Казему Джалали и старшему научному сотруднику Института востоковедения РАН Лану Раванди-Фадаи за помощь в организации конференции.

- Организаторы надеются, что круглый стол заложит хорошие основы и для дальнейшего тесного взаимодействия между экспертами трех дружественных государств - России, Азербайджана и Ирана, что, в свою очередь, непременно будет способствовать укреплению международных отношений в Каспийском регионе и росту благосостояния всех его участников! - закрыла работу международного мероприятия исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг".

С докладами также выступили: Намиг Халилов, главный советник Торгового представительства Азербайджана в России с темой: "Роль института торговых представительств в развитии многосторонней торговли" (г. Баку); Наталия ЗАДОНСКАЯ, главный специалист, эксперт департамента международного взаимодействия Автономной некоммерческой организации "Дирекция международных транспортных коридоров" с темой: "Презентация АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" (г. Москва); Руслан Абаскулиев, руководитель Центра поддержки экспорта Республики Дагестан (г. Махачкала) с темой: Инвестиционный потенциал Республики Дагестан. Индустриальный парк "Долина новых идей и технологий (Тюбе)"; Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН с темой: "Перспективы сотрудничества России, Ирана и Азербайджана в новых геополитических реалиях" (г. Москва); Аркадий Иванов, руководитель комитета по логистике ассоциации "Афанасий Никитин" с темой: "Транспортно-логистический потенциал МТК "Север-Юг" и практические аспекты мультимодальных перевозок" ((г. Москва); Фархад Ибрагимов, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" с темой: "Треугольник "Россия-Азербайджан-Иран" как новое геополитическое измерение в Евразии" (г. Москва); Лана Раванди-Фадаи, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН с темой: "Аспекты политики и безопасности в рамках треугольника "Россия-Азербайджан-Иран" (г. Москва); Елена Дунаева, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской академии наук (г. Москва).